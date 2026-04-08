Vinícius mengesampingkan kebiasaannya karena takut akan keputusan yang sulit

Vinícius Júnior dianggap sebagai salah satu pemain paling emosional di kancah Eropa. Penyerang asal Brasil ini biasanya tidak menyembunyikan perasaannya selama pertandingan, dan dengan jelas menunjukkan reaksinya terhadap segala hal yang membuatnya kesal, termasuk keluhannya yang terus-menerus terhadap keputusan wasit.

Namun, dalam pertandingan melawan Bayern Munich tadi malam, Vinícius yang terancam skorsing mengubah beberapa perilakunya, meskipun berada di bawah tekanan yang sangat besar dan pentingnya pertandingan tersebut.

Situs El Desmarque dari Spanyol mengatakan bahwa Vinícius "menahan diri seperti yang belum pernah kita lihat sebelumnya".

Vinícius Júnior melakukan dribel di dalam kotak penalti yang berakhir dengan terjatuhnya dia ke tanah saat berduel dengan Dayot Upamecano, dan di sinilah kelihaiannya terlihat untuk menghindari kartu kuning.

Laporan tersebut menyebutkan bahwa setelah aksi tersebut, pemain Brasil itu mencoba menangkap bola dengan tangannya, yang membuat wasit Inggris Michael Oliver memutuskan untuk memberikan pelanggaran.

Dalam situasi lain, Vinícius pasti akan bangkit dan langsung menghampiri wasit untuk memprotes keputusan tersebut. Namun, pemain bernomor punggung 7 itu menyadari bahwa ia terancam skorsing di leg kedua, sehingga ia menerima keputusan tersebut dengan lebih tenang agar wasit tidak memiliki alasan untuk memberinya kartu kuning.

Alih-alih protes, Vinícius segera bangkit dan menghampiri Fede Valverde, kapten tim malam itu, untuk meminta wasit memberikan tendangan penalti.

Namun hal itu tidak banyak berpengaruh, karena wasit Michael Oliver melanjutkan permainan tanpa memberikan perhatian lebih pada terjatuhnya pemain Brasil itu di dalam kotak penalti Bayern Munich.

Vinícius menyadari besarnya tanggung jawab yang dipikulnya dan rekan setimnya Kylian Mbappé dalam pertandingan leg kedua yang dinantikan di Allianz Arena, untuk memperbaiki situasi. Oleh karena itu, ia tetap tenang di luar kebiasaannya karena takut akan keputusan skorsing yang berat yang menimpa Chouameni kemarin di Bernabéu.