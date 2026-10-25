Vinicius mengejek Barcelona usai El Clasico

Penyerang Real Madrid asal Brasil, Vinicius Junior, membagikan hasil El Clasico melawan Barcelona melalui akun pribadinya di Instagram, setelah Los Blancos meraih kemenangan berharga dengan skor 2-1 di Stadion Spotify Camp Nou, sehingga memangkas selisih dengan rival Catalan mereka menjadi 3 poin di Liga Spanyol.

Vinicius absen dari laga tersebut akibat sanksi larangan bermain selama 4 pertandingan, menyusul tindakan agresifnya terhadap Nathan Saliba dalam pertandingan Real Madrid melawan Villarreal yang digelar pada Sabtu, 10 Oktober.

Menurut laporan tersebut, penyerang Brasil itu menyaksikan pertandingan dari luar lapangan, sebelum bereaksi terhadap hasil akhir usai kemenangan timnya dengan mengunggah 3 emoji tertawa, sebuah isyarat yang ditafsirkan sebagai sindiran terhadap prediksi yang mengunggulkan Barcelona dalam pertandingan yang dinantikan tersebut.

Kemenangan Real Madrid memberikan dorongan moral yang penting bagi tim, setelah Kylian Mbappe memastikan hasil pertandingan dengan gol di menit ke-87, menyusul keunggulan Los Blancos lewat satu gol di babak pertama, lalu gol penyama kedudukan dari Raphinha untuk Barcelona di menit ke-61.

Surat kabar itu menyebutkan bahwa penampilan gemilang Yan Diomande dapat meningkatkan persaingan untuk posisi sayap, sehingga memunculkan pertanyaan tentang peran Vinicius setelah kembali dari skorsing, dan apakah pelatih Jose Mourinho akan mengembalikannya ke susunan utama atau mengandalkannya sebagai pemain pengganti untuk mengubah jalannya pertandingan.

Vinicius dijadwalkan masih menjalani dua pertandingan tambahan dari sanksi larangan bermainnya, sebelum kembali tersedia untuk tampil bersama Real Madrid.

Dengan kemenangan ini, Real Madrid menambah poinnya dan memangkas selisih dengan Barcelona yang memuncaki Liga Spanyol menjadi 3 poin, sementara tim Catalan itu menelan kekalahan kedua mereka dalam satu pekan, setelah tumbang di tangan Paris Saint-Germain di Liga Champions Eropa.