Semua mata tertuju pada Vinicius Junior, winger Real Madrid, menjelang laga melawan AEK Athena di Liga Champions, di tengah penantian atas apa yang akan ditunjukkan bintang Brasil itu di kota yang menjadi saksi salah satu penampilan terbaiknya musim lalu, pada saat ia sedang melewati periode sulit, bersamaan dengan meningkatnya persaingan untuk posisi intinya akibat kemilau pemain Pantai Gading, Diomande.

Vinicius pun mengenang kunjungan terakhirnya ke Athena, pada 26 November 2025, ketika ia membawa Real Madrid menang atas Olympiacos dengan skor 4-3, setelah tampil luar biasa dan menciptakan dua gol untuk rekannya, Kylian Mbappe, yang paling menonjol usai aksi menggiring bola yang memukau melewati bek Panagiotis Retsos.

Namun gambarannya jauh berbeda setelah setahun berlalu, karena pemain Brasil itu belum menampilkan level yang diharapkan darinya, dan kini dituntut memanfaatkan laga melawan AEK Athena untuk mengembalikan kilaunya, terutama karena Liga Champions menjadi peluang penting untuk menebus absennya di empat pertandingan Liga Spanyol akibat skorsing.

Diomande mengancam posisi Vinicius

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Pentingnya laga ini datang di tengah meningkatnya tekanan terhadap Vinicius, setelah Diomande berhasil tampil dengan level mengesankan, yang menjadikannya pesaing sesungguhnya untuk tempatnya di susunan pemain inti.

Pemain Pantai Gading itu mencetak gol dalam tiga dari empat laga terakhirnya melawan Sevilla, Leipzig, dan Racing, serta menampilkan performa istimewa menghadapi Barcelona dalam El Clasico, meski tidak mencetak gol.

Jose Mourinho sebelumnya telah menyampaikan pesan yang jelas ketika ditanya soal Vinicius, menegaskan bahwa pemain yang ingin mempertahankan tempat intinya tanpa pesaing harus membuktikannya melalui level dan performa di dalam lapangan.

Angka-angka mengungkap kemerosotan sang bintang Brasil

Berdasarkan apa yang dilaporkan laporan surat kabar Spanyol "AS", kemerosotan Vinicius terlihat jelas dalam angka-angkanya, terutama dalam hal menggiring bola dan efektivitas di depan gawang.

Pemain Brasil itu berhasil melakukan satu dribel sukses setiap 28 menit, berbanding satu kali setiap 25 menit untuk Kylian Mbappe, sementara Diomande unggul dengan rata-rata satu dribel sukses setiap 17 menit.

Adapun dalam hal mencetak gol, Vinicius membutuhkan 27 tembakan untuk mencetak satu-satunya golnya melawan Real Sociedad pada Agustus lalu, sedangkan Jude Bellingham mencetak empat gol dari jumlah percobaan yang sama.

Arda Guler mencetak tiga gol dari 25 tembakan, sementara Diomande mencetak empat golnya hanya dari 17 percobaan, angka-angka yang mencerminkan selisih efektivitas serangan antara para pemain.

Meski demikian, Real Madrid dan Mourinho tetap berpegang pada Vinicius, sebagai salah satu elemen terpenting tim, dan berupaya membantunya mengembalikan level yang biasa ia tunjukkan, di tengah keyakinan akan kemungkinan menemukan solusi yang memungkinkan tim memanfaatkan kemampuan para pemain secara bersamaan, terutama karena Diomande juga mampu bermain di sisi kanan.

Tantangan terbesar yang dihadapi Vinicius tetaplah mengembalikan gambaran saat ia tampil dalam kunjungan terakhirnya ke Athena, ketika ia menjadi sumber ancaman utama bagi Real Madrid, pada saat persaingan di dalam tim menjadi lebih sengit dari sebelumnya.