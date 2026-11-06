Pemain asal Brasil Vinicius Junior akan absen dari laga antara Real Madrid dan Valencia, yang dijadwalkan berlangsung Sabtu mendatang di Stadion Mestalla, akibat hukuman larangan bermain selama 4 pertandingan yang dijatuhkan kepadanya setelah ia diusir dan melakukan protes yang mengikutinya saat pertandingan Los Blancos melawan Villarreal, yang digelar pada 10 Oktober lalu di Stadion Santiago Bernabeu.

Menurut surat kabar Spanyol "Marca", penyerang Real Madrid itu dijatuhi hukuman larangan bermain selama 4 pertandingan, sebuah hukuman yang dinilai semua pihak di kota Valdebebas, mulai dari pemain itu sendiri, berlebihan dan tidak sebanding dengan insiden tersebut.

Laga melawan Valencia yang dijadwalkan pada akhir pekan ini di Stadion Mestalla akan menjadi pertandingan terakhir di mana pelatih asal Portugal Jose Mourinho kehilangan jasa winger kirinya, mengingat hubungan Vinicius dengan suporter tuan rumah tidak lepas dari ketegangan dan kerumitan.

Sebelumnya, bintang asal Brasil itu pernah menuduh suporter Valencia melakukan tindakan rasis terhadapnya, sebuah insiden yang muncul dalam sebuah film dokumenter yang memicu kemarahan suporter klub Spanyol tersebut.

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Vinicius juga pernah diusir dalam dua dari tiga kunjungan terakhirnya ke Stadion Mestalla, di tengah suasana yang diwarnai ketegangan hebat antara pemain Real Madrid itu dengan suporter lokal.

Vinicius akan berada sangat jauh dari kota Valencia dan Madrid selama pertandingan Sabtu, karena ia saat ini berada di Dubai, yang berjarak sekitar 6 ribu kilometer melalui udara dari Spanyol, dalam kerangka kesepakatan komersial antara Real Madrid dan Emirat Dubai.

Pemain internasional asal Brasil itu memanfaatkan keberadaannya di kawasan Timur Tengah untuk pengambilan gambar sejumlah iklan promosi pariwisata Dubai, berdasarkan perjanjian yang dijalin klub ibu kota tersebut pada tahun 2023.

Kunjungan para pemain Real Madrid ke Dubai untuk ikut serta dalam berbagai acara promosi memang kerap terjadi, tetapi hukuman larangan bermain yang dijatuhkan kepada Vinicius kali ini memberikan kesempatan ideal untuk menyelesaikan kunjungan tersebut.

Pemain asal Brasil itu dijadwalkan langsung berangkat dari Dubai menuju pemusatan latihan timnas negaranya, sebagai persiapan menghadapi jeda internasional yang dimulai Senin mendatang, di mana timnas Brasil akan memainkan dua pertandingan melawan Jepang pada 14 November dan Singapura pada 17 bulan yang sama, dua tujuan yang lebih dekat ke Dubai dibandingkan Madrid.