Vinícius Júnior Tanggapi Skorsing Panjang dan Jelaskan Kemarahannya Usai Diganti

Setelah kemenangan 3-4 Real Madrid atas AS Roma, Vinícius Júnior menanggapi skorsing empat pertandingan yang dijatuhkan kepadanya di LaLiga. Pemain asal Brasil itu mengaku kecewa, antara lain karena waktu penyampaian kabar tersebut. "Saya baru mendengarnya saat berada di stadion."

Sejauh ini Vinícius tidak menjalani musim terbaiknya, tetapi ia sempat mengira telah mencetak gol saat menghadapi Villarreal akhir pekan lalu, dalam laga yang berakhir dengan kemenangan 1-0. Setelah pemeriksaan VAR, golnya dianulir. Ia juga langsung mendapat kartu merah karena menarik rambut pemain lawan, Nathan Saliba, dalam proses terciptanya gol tersebut.

Vinícius tak percaya dengan keputusan itu dan nyaris menyerang wasit. Antonio Rüdiger berhasil melindungi wasit dari rekan setimnya yang marah tersebut. Pada Rabu, penyerang itu diberi tahu bahwa ia mendapat skorsing dua pertandingan karena menarik rambut Saliba dan dua pertandingan lagi karena luapan amarahnya. Akibatnya, ia antara lain akan absen dalam El Clásico.

"Saya pikir skorsing ini datang pada saat yang buruk," kata Vinícius setelah kemenangan atas Roma. "Mereka punya waktu sepanjang hari untuk menjatuhkan skorsing itu, tetapi saya baru mengetahuinya ketika tiba di stadion. Aturannya baru, dan para ofisial LaLiga selalu datang untuk menjelaskan hal-hal baru kepada kami, tetapi kali ini tidak."

Pertandingan berikutnya RMA LaLiga 15.00 SEV

"Saya tidak pernah melakukan tindakan kekerasan terhadap pemain lain. Saya memang sering dijatuhkan, dan kartu kuning selalu cukup bagi saya," ujar Vini, yang mengkritik penampilannya sendiri saat menghadapi Roma. Pelatih José Mourinho menarik pemain Brasil yang marah itu setelah jeda dan memasukkan rekan senegaranya, Endrick, yang menjadi salah satu pemain paling menonjol di Stadio Olimpico.

"Itu normal, saya marah setelah diganti karena saya selalu ingin tampil sebaik mungkin dan membantu tim. Pergantian pemain mengubah tim. Endrick mengubah dinamika permainan dan menjadi pemain terbaik. Carlos (Espí, red.) juga masuk selama beberapa menit dan mencetak gol."

"Saya marah pada diri sendiri karena tidak tampil sebaik mungkin. Pada akhirnya, Vini selalu bangkit dan saya tidak ragu akan melakukannya lagi." Pemain sayap itu juga menanggapi suporter Real Madrid yang terus-menerus mencemooh dan mengkritiknya. "Cemoohan itu jelas tidak membantu, tetapi orang-orang membayar tiket mereka."

"Kami bermain lebih baik ketika suporter mendukung kami. Dengan begitu, Bellingham bermain lebih baik, Mbappé lebih baik, saya lebih baik... Saya pikir lebih mudah mencemooh saya karena saya sudah lebih lama berada di sini dan merupakan salah satu kapten."

Terakhir, Vinícius menyampaikan janji kepada suporter Real Madrid. "Saya akan bangkit. Ketika saya datang sebagai pemain muda, banyak orang menertawakan saya, dan pada akhirnya saya mencetak lebih dari seratus gol untuk Real Madrid." Pemain asal Amerika Selatan berusia 26 tahun itu sejauh ini mencatatkan 129 gol dan 103 assist untuk Real Madrid dalam 385 pertandingan.



