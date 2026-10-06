Vinicius Junior Menerima Pukulan Baru

Vinicius Junior kembali menerima pukulan di luar lapangan, setelah nilai pasarnya menurun menjadi 130 juta euro, menurut pembaruan terbaru untuk penilaian para pemain di situs "Transfermarkt", sehingga ia menempati peringkat kesepuluh di antara pemain termahal dunia, pada saat rekan setimnya yang baru, Diomande, melanjutkan kebangkitannya yang mencolok dan mendekati untuk melampaui nilai bintang Brasil tersebut.

Menurut peringkat terbaru "Transfermarkt", nilai Vinicius turun dari 140 menjadi 130 juta euro, setelah mencapai puncaknya di angka 200 juta euro antara tahun 2024 dan 2025, sebelum memasuki jalur penurunan selama periode terakhir.

Penurunan ini bertepatan dengan awal musim yang sederhana bagi Vinicius musim ini, membuatnya semakin menjauh dari puncak peringkat yang diduduki Lamine Yamal dan Erling Haaland dengan nilai pasar sebesar 220 juta euro masing-masing, sementara Kylian Mbappe berada di posisi ketiga dengan 200 juta euro.

Michael Olise menempati peringkat keempat dengan 180 juta euro, disusul Jude Bellingham dengan 160 juta, kemudian Pedri dengan 150 juta, sementara nilai Joao Neves, Khvicha Kvaratskhelia, dan Vitinha mencapai 140 juta euro masing-masing, sebelum Vinicius hadir di urutan kesepuluh.

Penurunan ini tidak terbatas pada menjauhnya Vinicius dari puncak, karena ia kini terancam kehilangan posisinya di antara sepuluh besar, setelah nilai pasar pemain Pantai Gading, Diomande, yang bergabung ke Real Madrid musim panas ini, melonjak dari 90 menjadi 120 juta euro pada pembaruan terakhir.

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Dengan selisih hanya 10 juta euro, Diomande kini selangkah lagi untuk menyusul rekannya asal Brasil tersebut, pada saat lonjakan besar dalam nilainya selama pembaruan terakhir mengindikasikan kemungkinan melampaui Vinicius jika kurva saat ini terus berlanjut.