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Pelatih Real Madrid asal Portugal, José Moinio, mengumumkan susunan pemain timnya untuk menghadapi PSV Eindhoven di Stadion Santiago Bernabéu pada Selasa malam ini, dalam laga matchday kelima fase liga Liga Champions.

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Real Madrid mengoleksi 12 poin (nilai sempurna) dan menempati peringkat kedua klasemen, hanya kalah selisih gol dari pemuncak klasemen Paris Saint-Germain, sementara PSV Eindhoven berada di peringkat ke-25 dengan 4 poin.

Pelatih asal Portugal itu memilih untuk mengandalkan duet Vinícius Júnior asal Brasil dan Yan Diomande asal Pantai Gading di lini serang Real Madrid.

Diomande, yang bergabung dengan Real Madrid pada musim panas lalu, tampil begitu menonjol saat menjadi starter dalam beberapa waktu terakhir setelah Vinícius Júnior menjalani skorsing empat pertandingan di LaLiga. Namun, Mourinho memutuskan untuk menurunkan keduanya sekaligus, sementara Jude Bellingham dicadangkan.

Seperti biasa, lini serang Real Madrid dipimpin bintang Prancis Kylian Mbappé, yang ditopang Vinícius Júnior, Yan Diomande, dan pemain Turki Arda Güler.

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Lini belakang juga menghadirkan kejutan lain dengan dimainkannya duet Antonio Rüdiger dan Éder Militão sebagai starter, menggantikan duet Dean Huijsen dan Ibrahima Konaté yang tampil di sebagian besar laga Real Madrid musim ini.

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Berikut susunan pemain lengkap Real Madrid:

Penjaga gawang: Courtois.

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Lini belakang: Valverde, Militão, Rüdiger, Cucurella.

Lini tengah: Tchouaméni, Bernardo Silva, Güler.

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Lini depan: Vinícius Júnior, Diomande, Mbappé.

Di kubu lawan, susunan pemain PSV Eindhoven adalah sebagai berikut:

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Penjaga gawang: Kovar.

Lini belakang: Dest, Geertruida, Obispo, Kostić.

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Lini tengah: Wanner, Sano, Mainans.

Lini depan: Van Bommel, Perišić, Til.

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Real Madrid mengawali kiprahnya di Liga Champions musim ini dengan meyakinkan setelah meraih nilai sempurna dalam empat laga pertama fase liga. Mereka membuka perjalanan dengan kemenangan 2-1 atas Inter Milan, lalu menundukkan Roma 4-3 di kandang lawan, sebelum mengalahkan RB Leipzig 4-1 dan kembali membawa pulang kemenangan 3-2 dari markas AEK Athens. Dengan raihan 12 poin, Real Madrid menegaskan statusnya sebagai salah satu kandidat terkuat juara menjelang laga kontra PSV Eindhoven.

Di sisi lain, PSV Eindhoven tidak mengawali kompetisi sekuat itu. Mereka membuka langkah dengan hasil imbang 1-1 melawan Shakhtar Donetsk, lalu kalah 0-1 dari RB Leipzig, sebelum meraih kemenangan pertama dengan menaklukkan Porto 1-0 di Portugal. Namun, mereka kembali menelan kekalahan 1-2 di kandang dari Club Brugge sehingga baru mengoleksi 4 poin dari empat laga pertama. Kini PSV Eindhoven dituntut meraih hasil positif melawan Real Madrid demi memperbesar peluang bersaing memperebutkan tiket ke babak gugur.