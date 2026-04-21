Vincent Kompany dengan tegas menolak tawaran untuk Piala Dunia 2026

Vincent Kompany dengan sopan menolak tawaran dari BBC dan ITV. Pelatih asal Belgia itu tidak berminat untuk memberikan analisis pertandingan Piala Dunia di televisi pada musim panas mendatang.

Kompany baru saja menjadi juara Bundesliga bersama Bayern München pada Minggu lalu. Tak lama setelah itu, ia diundang oleh BBC dan ITV untuk menjadi analis pada Piala Dunia ini.

Dalam konferensi pers menjelang semifinal DFB Pokal, sang pelatih menjelaskan alasan di balik keputusannya.

“Tentu saja tidak. Mengapa saya harus melakukannya? Saya sedang liburan. Jika saya melakukannya, tahun depan saya tidak akan punya keluarga lagi di München. Tidak, tidak ada kemungkinan saya akan melakukannya,” katanya.

Kompany masih bersaing bersama Bayern untuk DFB Pokal. Mantan bek Manchester City ini juga masih berjuang di Liga Champions. Di semifinal, laga dua leg melawan Paris Saint-Germain akan digelar.