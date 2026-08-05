15 April 2026: Vincent Kompany mengkritik dengan nada yang tidak biasa tajam sebuah kartu kuning yang menurut pandangannya sama sekali tidak pantas ia terima saat leg kedua perempat final Liga Champions yang penuh gejolak melawan Real Madrid. Kartu itu, menurutnya, jelas "tidak benar", "kalau melihat apa yang terjadi di lapangan, berapa banyak orang yang protes dan apa yang mereka katakan".

Kompany mendapat peringatan dari wasit Slavko Vincic karena protesnya sesaat setelah gol Kylian Mbappe yang sempat membawa Real Madrid unggul 3-2 jelang turun minum. Pelatih Bayern itu geram karena beknya, Josip Stanisic, terkapar di lapangan di wilayah permainan Real setelah mendapat benturan menyakitkan dari Antonio Rudiger dalam proses terjadinya gol tersebut. Bahkan setelah gol itu pun, Stanisic masih sempat meringis kesakitan di atas rumput selama beberapa saat.

Namun hasil itu tetap sah dan membawa konsekuensi pahit bagi pria Belgia tersebut: itu adalah kartu kuning ketiganya sepanjang kompetisi, yang membuatnya harus menjalani skorsing untuk leg pertama semifinal melawan Paris Saint-Germain. Setelahnya, dan bahkan sebelumnya, Kompany dengan tegas meminta adanya perubahan aturan.

Kompany menginginkan perubahan aturan soal skorsing kartu kuning di Liga Champions

"Dalam format liga yang baru ini ada begitu banyak pertandingan, tetapi tetap saja aturan tiga kartu kuning itu sangat ketat," kata Kompany kepada DAZN. Dalam konferensi pers sebelum leg kedua melawan Real, Kompany juga sudah menyuarakan bahwa UEFA seharusnya menyesuaikan regulasi skorsing kartu kuning di ajang tertinggi Eropa itu. Dengan pendekatan saat ini, menurutnya, "sangat sulit" untuk bisa melewati satu musim Liga Champions tanpa skorsing. "Tiga kartu kuning untuk seorang bek tengah - kalau Anda melaju sejauh ini dan baru mendapat tiga, berarti Anda sudah melakukan pekerjaan dengan baik. Tapi tetap saja Anda bisa diskors untuk semifinal, menurut saya itu cukup berat," ujar Kompany.

Kini UEFA mengabulkan permintaan pelatih Bayern itu. Ke depan, skorsing baru dijatuhkan setelah peringatan keempat. Alasannya: setelah diperkenalkannya sistem liga, memang ada lebih banyak pertandingan bagi semua peserta di kompetisi Eropa.