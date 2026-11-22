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Laporan mengejutkan tentang Nicolás Pépé muncul dari Spanyol pada Minggu malam. Penyerang Villarreal itu absen dalam lima pertandingan pada Oktober karena operasi mata yang, menurut laporan tersebut, berkaitan dengan gerhana matahari pada 12 Agustus. Villarreal menyebutnya tidak benar.

Gerhana matahari itu terlihat di banyak wilayah dunia, tetapi tidak ada tempat yang bisa melihatnya sejelas di Spanyol. DAZN menulis bahwa pada hari itu, Pépé tak kuasa menahan diri untuk menatap langsung gerhana matahari tanpa kacamata khusus.

Menurut laporan media tersebut, Pépé mengalami dampak serius akibat melihatnya tanpa kacamata pelindung dan harus menjalani operasi mata sebagai akibat dari tindakannya.

Setelah 12 Agustus, Pépé bermain di hampir setiap pertandingan, sering kali sebagai starter. Ia juga beberapa kali berperan penting lewat gol dan assist untuk klubnya maupun negaranya, Pantai Gading.

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Pada 10 Oktober, saat menghadapi Real Madrid, Pépé tampak tiba-tiba absen. Villarreal saat itu sudah mengumumkan bahwa ia menjalani operasi mata yang telah lama dijadwalkan.

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Pépé juga melewatkan empat pertandingan berikutnya sebelum kembali bermain selama 90 menit di Copa del Rey. Menurut DAZN , absennya Pépé berkaitan dengan tindakan ceroboh pemain asal Afrika itu, sehingga Villarreal merasa perlu kembali mengeluarkan pernyataan.

"Menanggapi laporan terbaru di berbagai media, Villarreal CF ingin menegaskan bahwa klaim yang mengaitkan operasi mata Nicolas Pépé dengan tindakannya melihat gerhana matahari sama sekali tidak benar," tulis tim peringkat kesepuluh LaLiga itu.

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"Prosedur tersebut sudah dijadwalkan sebelumnya karena alasan yang tidak ada kaitannya dengan peristiwa itu. Klub menyerukan ketelitian dan tanggung jawab dalam pemberitaan mengenai hal-hal yang menyangkut kesehatan para pemainnya," tutup Villarreal.

Hari itu memang tidak berjalan baik bagi Pépé dan Villarreal, yang sempat nyaris meraih kemenangan saat bertandang ke Camp Nou. El Submarino Amarillo unggul 0-2 untuk waktu yang lama berkat gol-gol cepat, tetapi akhirnya kalah 3-2 . Pépé masuk saat Villarreal tertinggal 3-2, dengan 15 menit tersisa.