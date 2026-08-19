Video: Zizo perkecil ketertinggalan Al Ahly Mesir dari Barcelona

Ahmed Sayed Zizo memperkecil ketertinggalan Al Ahly Mesir saat bertandang ke markas Barcelona Spanyol, setelah ia mencetak gol pertama bagi tim berkostum merah tersebut pada menit ke-51, sehingga skor menjadi 2-1 untuk keunggulan tim Catalan.

Namun Zizo tidak bertahan lama di lapangan setelah golnya, karena ia keluar akibat cedera beberapa menit kemudian, bersama Karim Fouad, sementara pelatih asal Maroko Houssine Ammouta memasukkan Mohamed Magdy Afsha dan Karim El-Debis.

Pertandingan ini digelar pada malam hari ini, Rabu, di Stadion "Spotify Camp Nou", dalam rangka edisi ke-61 turnamen persahabatan Piala Joan Gamper, yang diselenggarakan Barcelona setiap tahun sebelum dimulainya musim baru.

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Sebelumnya, Hamza Abdelkarim membuka keunggulan untuk Barcelona pada menit ke-30, dalam duel spesial melawan bekas klubnya Al Ahly, sebelum Raphinha menambah gol kedua lewat tendangan penalti pada menit ke-45, sehingga babak pertama berakhir dengan keunggulan tim Catalan 2-0.

Pemain internasional Mesir berusia 18 tahun itu menolak merayakan gol setelah mencetaknya ke gawang Al Ahly, dengan meletakkan kedua tangannya di bawah kepala, sebagai isyarat permintaan maaf kepada para pendukung benteng merah.

Pertandingan ini memiliki arti khusus bagi Hamza Abdelkarim, yang menghadapi klub lamanya usai kepindahannya ke Barcelona secara permanen, setelah bergabung dengan status pinjaman pada paruh kedua musim lalu.

Pada Juni 2026, klub Catalan itu mengumumkan pengaktifan klausul pembelian dalam kontrak peminjaman pemain muda tersebut, sehingga ia meneken kontrak lain dengan Barca hingga musim panas 2029.

Penyerang Mesir itu menarik perhatian besar selama masa persiapan, dan mencetak gol dalam kemenangan atas Basel Swiss (5-2), serta mencetak dua gol dalam hasil imbang melawan Birmingham City Inggris (2-2).

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