FC Barcelona v RCD Espanyol de Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

Video.. Yamal mengungguli para bintang La Liga dalam pencapaian yang langka

Barcelona vs Espanyol
Barcelona
Espanyol
LaLiga
F. Torres
L. Yamal
Spanyol

Bintang Barcelona terus mendominasi

Bintang Lamine Yamal terus bersinar dan mendominasi para pemain La Liga musim ini, dengan mencetak gol lagi saat melawan Espanyol.

Barcelona akan bertanding pada Sabtu malam ini melawan Espanyol dalam laga pekan ke-31 La Liga, dengan motivasi untuk memperlebar jarak menjadi sembilan poin dari runner-up Real Madrid yang kembali tergelincir kemarin dengan hasil imbang 1-1 melawan Girona.

Barcelona unggul atas Espanyol dengan dua gol di babak pertama yang dicetak oleh Ferran Torres, berkat assist dari Lamine Yamal.

Menurut situs Squawka, "Lamine Yamal menjadi pemain pertama yang mencatatkan 10 assist atau lebih di La Liga musim ini."

Yamal memberikan assist ke-10 musim ini melalui umpan silang dari tendangan sudut yang disundul Torres ke gawang, mencetak gol pertama Barcelona pada menit ke-10!

Pada menit ke-25, Yamal melaju dari sayap kanan Barcelona sebelum mengirim umpan kunci (yang ke-11 musim ini) dengan bagian luar kaki kepada Torres, yang menyarangkan bola ke gawang dengan kaki kanannya dalam satu sentuhan.

Barcelona memasuki pertandingan ini dengan 76 poin, sementara Real Madrid memiliki 70 poin.

