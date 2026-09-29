Lamine Yamal, bintang Barcelona, mencetak gol pertama Spanyol ke gawang Kroasia, dalam pertandingan yang mempertemukan keduanya malam ini, pada jornada kedua UEFA Nations League.

Gol tersebut tercipta pada menit kedua, setelah serangan istimewa dari Spanyol, yang sebelumnya menang atas Inggris pada jornada pertama dengan skor 3-2, dan Lamine ketika itu juga mencetak gol pertama pada menit kedua.

Surat kabar "AS" menyebut gol itu "sebuah mahakarya setelah 26 sentuhan dalam 70 detik".

Serangan itu bagaikan pertunjukan khas Spanyol yang berlangsung selama 70 detik, diselingi 26 sentuhan bola, di mana sentuhan pertama Kroasia adalah tendangan kick-off setelah kebobolan gol pertama.

Begitulah pertandingan Spanyol melawan Kroasia dimulai di Stadion La Cartuja (Pizjuán). Sebuah duel yang hanya membutuhkan satu menit bagi timnas Spanyol untuk memperlihatkan kepada dunia gaya bermain Luis de la Fuente yang berintensitas tinggi dan berbasis penguasaan bola.

Gol Lamine pun menjadi yang tercepat di UEFA Nations League sejauh ini, melampaui golnya di Stadion Wembley, dan ini menjadi bukti tambahan atas kecemerlangan para juara dunia, di mana mengangkat trofi paling bergengsi di dunia sepak bola tidak memuaskan dahaga mereka akan kemenangan, ataupun keinginan mereka untuk menyuguhkan penampilan sepak bola yang memukau.







