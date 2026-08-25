Hari itu bukan hari biasa di markas Federasi Sepak Bola Kerajaan Belanda di kota Zeist. Setelah bertahun-tahun namanya lekat dengan Barcelona dan sepak bola tiki-taka, Xavi Hernandez muncul sebagai pelatih timnas Belanda. Babak baru yang mengejutkan dalam perjalanan sang maestro Spanyol, dimulai dari jantung Belanda, tempat lahirnya total football yang mengilhami filosofi sepak bolanya.

Pelatih Spanyol berusia 46 tahun itu resmi tiba untuk mengemban tugasnya bersama timnas Belanda menggantikan Ronald Koeman, dalam pengalaman pertamanya menangani sebuah tim nasional.

Meski perkenalan resminya kepada media baru akan berlangsung pada hari Selasa, pria Catalan itu tidak menyia-nyiakan waktu. Ia melakukan tur inspeksi ke fasilitas KNVB dan menggelar pertemuan kerja pertamanya bersama staf teknis barunya.

Ironi terbesar pada hari pertama itu diperankan oleh seorang pria yang mengenal Xavi dengan baik, tetapi dari sisi lapangan yang berlawanan. Orang pertama yang menyambutnya adalah Nigel de Jong, direktur sepak bola profesional Federasi Belanda saat ini, sekaligus lawan sengitnya di final Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan.

Pertandingan tak terlupakan antara Spanyol dan Belanda itu, yang menyaksikan tekel keras De Jong yang terkenal ke dada Xavi, hari ini berubah menjadi pelukan hangat dan senyuman, dalam sebuah momen yang merangkum jiwa sepak bola dan segala pasang surutnya.

Tampaknya Xavi memutuskan untuk memadukan loyalitasnya kepada keluarga sepak bolanya dengan pengalaman sepak bola Belanda dalam stafnya. Di samping orang-orang kepercayaannya yang biasa, yakni saudaranya Oscar Hernandez, Sergio Alegre, dan Ivan Torres, ia menggandeng sejumlah legenda lokal untuk menyukseskan proyeknya, dipimpin oleh striker legendaris Ruud van Nistelrooy, pria Maroko Aziz Ramzi, dan pelatih penjaga gawang Patrick Lodewijks.

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Ujian sesungguhnya tidak akan menunggu lama, karena pertandingan resmi pertama Xavi sebagai pelatih Belanda akan panas dari segala sisi, pada 24 September mendatang di Stadion Johan Cruijff Arena, ketika timnas Belanda menjamu rival abadinya, timnas Jerman, dalam pembuka yang sulit untuk fase grup UEFA Nations League.