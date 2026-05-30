Video-video beredar: Micah Richards dan Jamie Carragher yang sedang berpesta di Budapest menjadi viral

Para pemain top, serta klub-klub dari dalam dan luar negeri, (hampir) setiap hari membagikan sekilas tentang seluk-beluk dunia sepak bola melalui Instagram, X, atau saluran daring lainnya. Dalam edisi VZ Social kali ini, sorotan tertuju pada Micah Richards dan Jamie Carragher, yang membuat heboh di Budapest.

Ibu kota Hongaria akan menjadi tuan rumah final Liga Champions pada hari Sabtu. Paris Saint-Germain dan Arsenal akan bertarung untuk memperebutkan trofi telinga besar setelah musim yang menegangkan.

Richards dan Carragher sudah berangkat ke Budapest untuk stasiun televisi CBS Sports, namun aktivitas mereka tak selalu terkait pekerjaan. Dalam rekaman terlihat mereka berpesta meriah bersama penduduk setempat.

Final turnamen bernilai miliaran ini akan dimulai pada Sabtu pukul 18.00. Baca di sini pernyataan menarik dari UEFA terkait hal tersebut. Kemungkinan ada satu pemain asal Belanda yang akan tampil sejak awal: Jurriën Timber, menurut pelatih Mikel Arteta, cukup fit untuk menjadi starter.