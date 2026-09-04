Teknologi video menganulir gol indah yang dicetak Carlos Espi sebagai pemain pengganti untuk Real Madrid, pada menit ke-87 laga Los Merengues melawan tuan rumah Real Betis, di Stadion La Cartuja pada Jumat malam ini, dalam laga pekan keempat La Liga.

Espi masuk menggantikan rekannya, Federico Valverde, pada menit ke-82. Belum genap 5 menit, ia mencetak gol istimewa lewat tendangan salto, setelah menerima umpan silang dari rekannya, Vinicius Junior.

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Namun kegembiraan penyerang muda itu tak berlangsung lama, karena teknologi video turun tangan untuk menyingkap adanya posisi offside di awal serangan Real Madrid, sehingga gol tersebut dianulir. Gol yang sempat dikira para tamu menjadi penyeimbang kedudukan (1-1).

Betis sebelumnya unggul atas Los Merengues (1-0) pada menit ke-81, melalui Troy Parrott. Gol itu datang berlawanan dengan jalannya pertandingan yang sebagian besar didominasi Los Merengues.

Real Madrid gagal merebut hasil imbang dari tuan rumah asal Andalusia itu, bahkan setelah mendapatkan tendangan penalti pada menit-menit akhir, di mana bintang Prancis Kylian Mbappe gagal menaklukkan gawang, sehingga pertandingan berakhir dengan kemenangan Real Betis (1-0).

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