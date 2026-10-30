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Real Madrid C.F. v RB Leipzig - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images Sport
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Video: Valverde kejutkan suporter Real Madrid: Saya belum pulih dari cedera El Clasico

F. Valverde
Real Madrid
Barcelona vs Real Madrid
Barcelona
LaLiga
Racing Santander vs Real Madrid
Racing Santander
Uruguay
Spanyol

Belum siap untuk pertandingan Racing

Kapten Real Madrid, Fede Valverde, melontarkan keraguan atas keikutsertaannya bersama Los Blancos dalam laga Minggu mendatang menghadapi Racing Santander, setelah ia sendiri mengakui bahwa dirinya belum pulih sepenuhnya dari cedera yang dialaminya di El Clasico melawan Barcelona.

Bintang asal Uruguay itu masih absen dari latihan bersama tim di kota olahraga Valdebebas, di mana ia melanjutkan program penyembuhan khususnya, sehingga keputusan tentang keikutsertaannya dalam pertandingan tetap menggantung hingga menit-menit terakhir.

Kamera program Spanyol terkenal "El Chiringuito" berhasil menangkap momen menentukan, saat Valverde berhenti untuk memberikan tanda tangan kepada para penggemar sebelum meninggalkan markas latihan, ketika ia menjawab dengan keterusterangan yang mencolok saat ditanya mengenai kondisinya: "Saya belum 100% siap. Saya sedang berusaha."

Pernyataan Valverde menambah kabut ketidakpastian, sebab ketika ditanya mengenai diagnosis medis dan apa yang dikatakan para dokter klub kepadanya, ia menolak membeberkan detailnya dan hanya berkata: "Saya tidak tahu apakah saya boleh mengungkapkan hal itu, mereka sendiri yang seharusnya mengatakannya", sebuah isyarat jelas bahwa cedera tersebut masih dalam evaluasi medis yang cermat.

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Perbincangan singkatnya pun tak lepas dari sentuhan emosional, ketika ia ditanya mengenai hubungannya dengan Jose Mourinho, dan ia menjawab sambil tersenyum: "Sangat baik, luar biasa, saya menikmatinya", sebuah pernyataan yang mencerminkan semangat tinggi sang pemain meski tengah menderita secara fisik.

Pernyataan ini menempatkan tim pelatih Real Madrid dalam dilema yang nyata, terutama dengan ketergantungan tim yang besar pada Valverde di posisi bek kanan dalam laga-laga besar, dan bertepatannya cederanya dengan jadwal padat yang dipenuhi pertandingan-pertandingan menentukan.

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