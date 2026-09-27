Video: Uni Emirat Arab hantam Bahrain dan melaju ke semifinal Piala Teluk 27

Timnas Uni Emirat Arab mengirim pesan kuat kepada para pesaingnya di ajang Piala Teluk, setelah meraih kemenangan besar atas Bahrain dengan skor tiga gol tanpa balas, dalam laga yang mempertemukan kedua tim pada pekan kedua terakhir fase grup, di Grup Dua.

Timnas Uni Emirat Arab memaksakan keunggulannya sepanjang pertandingan, setelah berhasil menjebol gawang Bahrain sebanyak tiga kali, hingga memastikan tiket lolos ke babak berikutnya usai menambah koleksi poinnya menjadi 6 poin, sama dengan timnas Qatar, sehingga persaingan memperebutkan puncak grup tetap terbuka hingga akhir laga-laga babak pertama.

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Kamara membuka keunggulan, Bala memperlebar jarak

Timnas Uni Emirat Arab harus menunggu hingga menit ke-30 pertandingan untuk membuka keunggulan, setelah Othman Kamara berhasil menjebol gawang Bahrain, sehingga memberikan keunggulan bagi timnya dan menempatkannya dalam posisi nyaman sebelum melanjutkan laga.









Dan dengan dimulainya babak kedua, timnas Uni Emirat Arab melanjutkan tekanan serangannya, hingga Guilherme Bala mampu mencetak gol kedua pada menit ke-66, memperlebar keunggulan timnya dan mendekatkannya pada kepastian meraih tiga poin berharga.









Ali Saleh melengkapi trigol, Bahrain angkat koper dari turnamen

Dan pada menit ke-88, Ali Saleh melepaskan tembakan pamungkas atas harapan timnas Bahrain, setelah mencetak gol ketiga, guna menegaskan keunggulan Uni Emirat Arab dan memastikan kemenangan telak dengan tiga gol tanpa balas.

Dengan hasil ini, timnas Uni Emirat Arab menambah koleksi poinnya menjadi 6 poin, sehingga memastikan lolos ke babak berikutnya, sama dengan Qatar yang memiliki jumlah poin serupa, sementara timnas Bahrain angkat koper dari turnamen bersama timnas Yaman, hingga perjalanan keduanya berakhir di fase grup.

Dengan demikian, timnas Uni Emirat Arab berhasil memastikan langkahnya ke babak berikutnya dengan tiga gol tanpa balas, sementara seluruh perhatian tertuju pada pekan pamungkas untuk mengetahui identitas pemuncak Grup Dua, mengingat Uni Emirat Arab dan Qatar sama-sama mengoleksi jumlah poin yang setara.