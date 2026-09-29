Bintang Barcelona, Anthony Gordon, memberikan keunggulan bagi negaranya, Inggris, atas Republik Ceko, setelah mencetak gol pertama pada menit ke-47 dalam laga yang mempertemukan kedua tim tersebut, Selasa malam, dalam ajang matchday kedua UEFA Nations League.

Gol itu tercipta di awal babak kedua, setelah Gordon menyambut umpan silang istimewa dari bintang Real Madrid, Trent Alexander-Arnold, dengan sundulan terarah ke arah berlawanan dari penjaga gawang Republik Ceko, sehingga memberikan keunggulan bagi The Three Lions dalam pertandingan.

Gordon melanjutkan performa gemilangnya bersama timnas Inggris, setelah ia juga mencetak gol pada laga sebelumnya melawan Spanyol dalam matchday pertama UEFA Nations League, yang berakhir dengan kemenangan La Roja dengan skor 3-2, sekaligus menegaskan kontribusi ofensifnya bersama timnas Inggris pada periode ini.

Timnas Inggris nyaris mendominasi jalannya pertandingan secara penuh, memanfaatkan keunggulan jumlah pemain atas Republik Ceko setelah kartu merah bagi Pavel Šulc pada menit ke-25, yang memaksa tuan rumah untuk bertahan di area mereka sendiri, di tengah penguasaan bola dan tekanan tanpa henti dari para pemain Inggris.

Gol tersebut memiliki nuansa istimewa karena mempertemukan dua pemain yang berasal dari dua kutub sepak bola Spanyol, di mana Gordon pindah ke Barcelona pada awal musim ini dari Newcastle, sementara Arnold bermain untuk Real Madrid sejak kepindahannya ke klub kerajaan itu pada dua musim lalu dari Liverpool.







