Timnas Uni Emirat Arab memastikan satu tempat di final Piala Teluk Arab "Khaleeji 27", setelah mengalahkan Oman dengan skor 1-0, dalam laga semifinal yang berlangsung Sabtu malam di Stadion Pangeran Abdullah Al-Faisal di Jeddah.

Othman Camara membuka keran gol untuk Uni Emirat Arab pada menit ke-22, saat ia menyambut umpan silang Mamadou Coulibaly dari sisi kiri dengan sundulan ke gawang kiper Ibrahim Al-Mukhaini.





Forum Kooora









Timnas Uni Emirat Arab melanjutkan tekanannya di babak kedua, dan memperoleh tendangan penalti setelah pelanggaran yang dilakukan Luan Pereira, namun kiper Ibrahim Al-Mukhaini menjaga Oman tetap dalam pertandingan dengan menghalau tendangan Nicolas Jimenez pada menit ke-56.









Meski gagal memanfaatkan peluang tersebut, timnas Uni Emirat Arab mempertahankan keunggulannya hingga peluit akhir, sehingga memastikan lolos ke laga final di mana mereka akan menghadapi timnas Arab Saudi yang malam ini mengalahkan Qatar 3-2 lewat adu penalti setelah keduanya bermain imbang tanpa gol dalam waktu normal.

Bintang Uni Emirat Arab, Essam Fayez, meraih penghargaan pemain terbaik setelah pengaruhnya yang mencolok sepanjang dua babak pertandingan.

Sebelumnya, Uni Emirat Arab lolos ke semifinal setelah menjadi juara Grup Kedua dengan koleksi tujuh poin, unggul selisih gol atas Qatar, usai meraih kemenangan atas Yaman 4-0, Bahrain 3-0, dan bermain imbang dengan Qatar 1-1.

Adapun timnas Oman, mereka mencapai semifinal melalui undian untuk pertama kalinya dalam sejarah turnamen, mengungguli Irak.

Baca juga: Gempa Ronaldo: Kerugian besar melanda timnas Portugal dan Jesus