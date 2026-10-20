Pelatih Al Nassr asal Australia, Ange Postecoglou, mengejutkan semua orang dengan sikap luar biasanya terhadap kapten tim asal Portugal, Cristiano Ronaldo, meski pemain tersebut membuang sejumlah peluang saat menghadapi Neom.

Ronaldo menyia-nyiakan serangkaian peluang mudah, termasuk sebuah tendangan penalti, namun meski demikian Al Nassr berhasil memenangi pertandingan dengan skor 1-0 lewat gol pemain Portugal lainnya, Joao Felix, pada pekan ke-10 Liga Roshn.

Usai laga, para pengguna platform "X" membagikan video Postecoglou yang menghampiri Ronaldo saat memberi salam kepada para suporter dan terus berbicara panjang dengannya, memberinya dukungan di saat sulit yang dialami bintang Portugal itu akibat peluang-peluang yang terbuang serta krisis yang mencuat di timnas Portugal bersama pelatih Jorge Jesus.

Dukungan Postecoglou tidak berhenti sampai di situ. Ia menolak larut dalam pembicaraan soal rangkaian peluang yang terbuang dalam konferensi pers, dengan mengatakan: "Inilah sifat sepak bola, dan adalah hal yang baik kami menciptakan begitu banyak peluang, kami akan berusaha memperbaiki kesalahan-kesalahan tersebut."

Ia menambahkan: "Seluruh tim tampil dalam pertandingan yang luar biasa, dan kami meraih kemenangan atas lawan sulit yang memiliki semua elemen untuk sukses, namun kami mengalami sejumlah absennya pemain yang jelas dan kami akan berusaha menyiapkan seluruh elemen."

Ia menutup: "Kami bekerja sebagai sebuah keluarga, kemenangan akan baik untuk semua orang dan kekalahan akan berdampak pada seluruh tim, karena itu kami harus saling mendukung dan melangkah dengan mantap."