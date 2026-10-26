Saat perhatian dunia tertuju ke London untuk menyaksikan gala Ballon d'Or 2026, Lionel Messi justru muncul di tempat lain, mengungkap keputusannya untuk tidak menghadiri ajang besar yang selama bertahun-tahun menjadikannya sebagai "tokoh utama" tersebut.

Kapten Inter Miami itu menghadiri upacara pembukaan edisi kedua turnamen "Messi Cup", yang dikhususkan bagi pemain di bawah 16 tahun dan diselenggarakan melalui perusahaannya "525 Rosario", di Amerika Serikat bertepatan dengan berlangsungnya gala Ballon d'Or di London pada Senin malam.













Sebelumnya, surat kabar Spanyol "Marca" telah mengisyaratkan bahwa Messi tidak akan terbang ke ibu kota Inggris untuk menghadiri gala tersebut, setelah ia menuntaskan perjalanan ke Spanyol untuk menerima Penghargaan Putri Asturias bidang Olahraga, sebelum kembali ke Amerika Serikat dan tampil dalam pertandingan Inter Miami melawan New York Red Bulls pada hari Sabtu.

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Inter Miami tengah bersiap menghadapi Cincinnati, Rabu, dalam ajang Major League Soccer, sehingga melakukan perjalanan ke London dan kembali dalam waktu singkat menjadi beban tambahan bagi sang pemain, di tengah kebutuhannya untuk mempersiapkan diri menghadapi pertandingan berikutnya.

Edisi kedua "Messi Cup" diikuti 16 tim, di antaranya Barcelona, Chelsea, Manchester City, River Plate, Boca Juniors, Newell's Old Boys, dan Inter Miami, dengan turnamen berlangsung selama sepekan dan total 48 pertandingan.

Meski Messi masuk dalam daftar tiga puluh nomine penghargaan Ballon d'Or tahun 2026, belum ada konfirmasi resmi dari penyelenggara gala mengenai kehadiran atau ketidakhadirannya.

Sebelumnya, jurnalis Fabrizio Romano juga mengisyaratkan bahwa Messi tidak menerima undangan untuk menyerahkan penghargaan apa pun selama malam tersebut.

Bintang Argentina itu memegang rekor jumlah kemenangan terbanyak dalam penghargaan Ballon d'Or, setelah merengkuhnya sebanyak delapan kali.