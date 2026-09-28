Timnas Tunisia melanjutkan hasil-hasil yang tidak stabil di babak kualifikasi Piala Afrika 2027, setelah terjatuh dalam jebakan hasil imbang menghadapi tamunya Botswana dengan skor 2-2, Senin malam, di Stadion Hammadi Agrebi Rades, dalam laga pekan kedua kualifikasi, sehingga Tunisia menyia-nyiakan dua poin baru dan hanya mengumpulkan dua poin saja setelah dua pekan pertama.

Timnas Botswana berhasil membuka keunggulan pada menit ke-38 melalui Thatayaone Kgamanyane yang memanfaatkan kesalahan bertahan para pemain Tunisia, sebelum tuan rumah mampu menyamakan kedudukan pada menit ke-44 melalui Hazem Mastouri, yang melompat menyambut umpan silang dan menyontek bola dengan kepalanya ke dalam gawang, sehingga babak pertama berakhir dengan skor imbang 1-1.









Timnas Tunisia memasuki babak kedua dengan mencari gol keunggulan, dan hal itu segera terwujud setelah Hazem Mastouri kembali mencetak gol pada menit ke-49, sehingga membawa Tunisia unggul dan memberikan timnya keunggulan yang diharapkan dapat dipertahankan hingga akhir laga. Namun, Botswana tidak menyerah dan terus mencari gol penyeimbang.









Timnas Botswana berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-60 melalui Lebogang Ditsele, sehingga laga kembali ke titik awal. Meski Tunisia berupaya untuk merebut kembali keunggulannya, mereka tidak mampu menciptakan ancaman yang cukup ke gawang tamu, sehingga pertandingan berakhir dengan skor imbang 2-2, di tengah kekecewaan besar para pendukung Tunisia.









Timnas Tunisia yang dipimpin pelatihnya Mouine Chaabani tampil dengan performa pucat sepanjang sebagian besar waktu pertandingan, dan tim tampak jauh dari level yang diharapkan, terlebih karena mereka menjalani laga di kandang sendiri dan di tengah pendukungnya, namun tidak memanfaatkan keunggulan lapangan dan dukungan suporter sebagaimana mestinya. Mereka juga menderita minimnya peluang menyerang kecuali beberapa upaya menjelang akhir laga.

Dengan hasil imbang ini, timnas Tunisia melanjutkan awal perjalanan yang goyah di kualifikasi, setelah sebelumnya bermain imbang pada pekan pertama juga di kandang sendiri menghadapi Uganda dengan skor 1-1, sehingga menambah koleksi poinnya menjadi dua poin saja, sama dengan koleksi poin timnas Botswana yang sebelumnya bermain imbang pada pekan pertama menghadapi Libya dengan skor 2-2, sehingga persaingan di grup menjadi terbuka setelah dua pekan pertama.



