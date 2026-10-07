Upaya para pemain timnas Benin untuk mengambil beberapa foto kenangan bersama sang legenda Lionel Messi pada malam terakhirnya bersama timnas Argentina memicu kontroversi besar.

Setelah peluit panjang pertandingan yang dimenangi "La Albiceleste" dengan skor 3-0 atas Benin pada Rabu pagi ini di Stadion Monumental, Messi menyalami para pemain Benin dan berupaya menikmati momen-momen terakhirnya di atas lapangan. Namun, salah satu pemain Benin yang antusias tampak bersikeras membujuk Messi untuk berpose bersamanya guna mengambil foto selfie, tetapi bintang Argentina berusia 39 tahun itu bergerak menjauh dari mereka tanpa memenuhi permintaan tersebut.

Messi tidak menunjukkan perilaku buruk apa pun terhadap para pemain Benin sepanjang pertandingan, bahkan ketika laga dihentikan pada menit kesepuluh agar para penonton bisa menghormatinya dan memberikan tepuk tangan hangat yang layak ia terima pada momen tersebut, di mana ia memeluk dan menyalami para pemain.

Reaksi sebagian kalangan suporter mengambil arah yang tajam dalam menyikapi insiden "selfie" dengan para pemain Benin, karena mereka melontarkan kritik pedas kepada Messi dan menggambarkan tindakannya sebagai "kurangnya kerendahan hati", dengan menganggap bahwa ia sebenarnya bisa meluangkan beberapa detik untuk para pemain Benin demi menghargai perasaan mereka atas keikutsertaan mereka dalam pertandingan persahabatan terakhirnya.

Akun Meksiko yang terkenal dan kontroversial "La Catrina Norteña" kembali menyebarkan cuplikan tersebut, dan menafsirkannya sebagai berikut: "Messi tidak mau mengambil foto dengan para pemain Afrika di acara perpisahannya. Begitulah ia mendorong seorang pemain Benin yang ingin mengambil foto selfie dengannya, dan terus berjalan lurus ke depan...".

Cuitan tersebut menuai beragam reaksi, antara mereka yang berjalan ke arah yang sama hingga menuduh Messi rasis, dan lainnya yang tidak melihat ada hal yang tidak biasa dalam cuplikan itu.

Akun Universador berkomentar: "Bahkan di hari-hari terakhirnya di lapangan? Apakah Messi egois, angkuh, dan rasis? Tampaknya memang begitu", dan akun RHV mengatakan hal yang sama: "Rasis, dan kita memang sudah tahu itu".

Sebaliknya, akun menduca61 membalas: "Mereka (para pemain Benin) sudah disarankan untuk tidak mendekati Messi karena acara sudah dimulai, dan mereka akan diberi kesempatan (mengambil foto) nanti. Cari tahu informasinya dulu baru mengkritik, bodoh".





Akun Luis Linares menulis: "Kamu mengalami trauma psikologis terhadap Messi... Kampanye anti-Messi-mu (mengabaikan fakta) karena sangat bias dan jahat".



