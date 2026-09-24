Timnas Uni Emirat Arab mengawali perjalanannya di ajang Piala Teluk Arab edisi ke-27 "Khaleeji 27" dengan start yang kuat, setelah membobol gawang Yaman, sehingga menempati puncak klasemen grupnya untuk sementara waktu.

Timnas Uni Emirat Arab menang atas Yaman dengan skor 4-0, dalam pertandingan yang mempertemukan kedua tim, pada hari Kamis ini, di Stadion Al-Inma di Jeddah, pada laga pertama fase grup turnamen Teluk tersebut.

Nicolas Gimenez membuka keunggulan bagi timnas Uni Emirat Arab pada menit ke-26 pertandingan, setelah menerima bola di dalam kotak penalti, melewati bek Yaman, sebelum melepaskan tendangan keras dengan kaki kirinya ke dalam gawang Yaman.

Sepuluh menit berselang, Nader Sahl, bek timnas Yaman, mencetak gol kedua bagi timnas Uni Emirat Arab lewat gol bunuh diri, setelah mencoba menghalau umpan silang, namun bola membentur kakinya dan bersarang di gawang.

Luan Pereira mencetak gol ketiga bagi timnas Uni Emirat Arab, pada menit keempat masa injury time babak pertama, setelah mengarahkan umpan silang mendatar ke dalam gawang dengan kaki kanannya.

Nicolas Gimenez melanjutkan penampilan gemilangnya di awal babak kedua, dengan mencetak gol keempat bagi Uni Emirat Arab sekaligus gol keduanya pada menit ke-51 pertandingan, setelah mengarahkan umpan silang ke dalam gawang melalui sundulan.

Kemenangan telak ini menempatkan timnas Uni Emirat Arab di puncak Grup B dengan raihan 3 poin, sementara timnas Yaman berada di dasar grup yang sama tanpa poin.

Para suporter menantikan pertandingan sengit di grup yang sama, yang mempertemukan Qatar dan Bahrain, para pemegang gelar edisi terakhir Piala Asia dan Piala Teluk Arab secara berurutan.