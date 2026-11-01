Maximo, suporter cilik klub Racing Santander, mengalami pengalaman luar biasa meski sempat mengalami insiden saat laga timnya menghadapi Real Madrid, setelah ia terkena bola keras yang ditembakkan pemain Prancis Aurelien Tchouameni dari luar kotak penalti, ketika ia berada di tribune sisi utara Stadion "El Sardinero".

Namun apa yang tampak sebagai hari buruk bagi suporter muda itu berubah menjadi kenangan tak terlupakan, setelah para pejabat Real Madrid membawanya ke ruang ganti tim seusai pertandingan, sehingga ia berkesempatan bertemu para pemain dan mengabadikan momen istimewa bersama mereka, di tengah sambutan ramah dari mereka.

Kylian Mbappe termasuk di antara para pemain yang berusaha mengakrabi anak itu, di mana ia bertanya sambil bercanda tentang keadaannya, sebelum melontarkan komentar jenaka kepada rekan setimnya, Tchouameni, dengan berkata: "Bagaimana kabarmu? Apa kamu baik-baik saja? Masalahnya, Tchouameni tidak tahu cara menendang, bukan begitu?".

Komentar bintang Prancis itu memicu tawa Maximo, sementara ayahnya, yang menemaninya sepanjang kunjungan, tampak takjub dengan momen tersebut, sehingga cedera yang dialami si kecil berubah menjadi kesempatan untuk bertemu para bintang Real Madrid dari dekat.