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FBL-MLS-MIAMI-SAN DIEGOAFP
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Video: Tendangan bebas dari planet Messi, momen abadi dengan seragam Inter Miami

L. Messi
Columbus vs Inter Miami CF
Columbus
Inter Miami CF
Major League Soccer
Inter Miami CF vs San Diego FC
San Diego FC
Argentina
AS

Saksikan keindahan gol itu

Lionel Messi melanjutkan penampilan gemilangnya bersama Inter Miami, setelah mencetak gol indah dari tendangan bebas langsung dalam hasil imbang timnya melawan San Diego dengan skor 2-2, dalam ajang Major League Soccer, untuk mencapai gol ke-20 miliknya musim ini, sekaligus memperkokoh posisinya di puncak daftar pencetak gol.

Gol Messi tercipta pada menit ke-23 setelah ia mengeksekusi tendangan bebas yang sempurna dan membentur tiang gawang sebelum bersarang di gawang San Diego, mengembalikan Inter Miami ke dalam pertandingan setelah tim tamu unggul melalui gol pemain Denmark, Dane Anders Dreyer, pada menit ke-12.

Dreyer menambah gol keduanya pada menit ke-82, setelah sebelumnya Luis Suarez sempat memberi keunggulan bagi Inter Miami pada menit ke-74 melalui tembakan indah dari sudut sempit di dalam kotak penalti.

Dengan gol barunya, Messi menaikkan koleksinya menjadi 20 gol musim ini, melanjutkan dominasinya di puncak daftar pencetak gol Major League Soccer, sementara Suarez mencapai 13 gol sepanjang tahun 2026.

Duet asal Argentina dan Uruguay ini bersama-sama menyumbang 33 gol dari total 63 gol yang dicetak Inter Miami musim ini.

Major League Soccer
Columbus crest
Columbus
COL
Inter Miami CF crest
Inter Miami CF
MIA

Hasil imbang ini terjadi dalam pertandingan liga pertama Inter Miami di bawah kepemimpinan pelatih asal Argentina, Kelly Gonzalez, hanya 4 hari setelah tim tersebut menjuarai Piala Champions berkat kemenangannya atas Cruz Azul dari Meksiko.

Inter Miami menaikkan koleksinya menjadi 46 poin, menyamai New England Revolution, serta menjaga keberadaannya dalam perebutan posisi teratas di Wilayah Timur, di tengah persaingan ketat dengan New England, Houston, dan St. Louis untuk posisi yang memberikan keuntungan bermain di babak playoff di kandang sendiri.

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