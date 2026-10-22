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Diterjemahkan oleh

Video: Temari Mencetak Gol, Juventus Tertahan di Liga Europa

Juventus vs Rennes
Juventus
Rennes
Europa League
M. Tamari
Italia
Prancis
Yordania

Teknologi VAR mengejutkan para pendukung Juventus

Juventus gagal kembali ke jalur kemenangan setelah ditahan imbang tamunya, Rennes dari Prancis, dengan skor 2-2 di Allianz Stadium pada hari Kamis ini, dalam laga pekan ketiga babak liga ajang Liga Europa.

Dengan hasil ini, Juventus berada di peringkat keempat klasemen kompetisi dengan 7 poin dari dua kemenangan dan satu hasil imbang, sementara Rennes menempati peringkat ke-13 dengan 5 poin dari dua hasil imbang dan satu kemenangan.

Zeki Celik membuka keunggulan untuk Juventus pada menit kelima, sebelum bintang asal Yordania, Mousa Al-Tamari, menyamakan kedudukan bagi Rennes pada menit ke-15.


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Sebelum babak pertama berakhir, tim asal Prancis itu unggul dengan gol kedua yang dicetak Boulaye Dia dari titik penalti pada menit ke-40, membuat Juventus berada di bawah tekanan untuk mengejar ketertinggalan.

Penyerang asal Jerman, Nick Woltemade, berhasil membawa Bianconeri kembali ke dalam pertandingan dengan mencetak gol penyama kedudukan sehingga skor menjadi 2-2, melalui penalti pada menit ke-67.

Juventus menekan dengan keras pada menit-menit terakhir pertandingan untuk merebut kemenangan, dan nyaris meraih apa yang diinginkannya ketika pemain asal Kolombia, John Lucumi, mencetak gol pada menit ke-88, namun wasit menganulirnya karena offside, sehingga laga berakhir dengan hasil imbang yang mengecewakan bagi tuan rumah.

Sebelumnya, Juventus kalah dalam pertandingan terakhirnya dari Lazio dengan skor 3-0 di Liga Italia, juga di kandang sendiri, membuat posisinya di kompetisi lokal semakin pelik.


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