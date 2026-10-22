Video: Temari Mencetak Gol, Juventus Tertahan di Liga Europa

Juventus gagal kembali ke jalur kemenangan setelah ditahan imbang tamunya, Rennes dari Prancis, dengan skor 2-2 di Allianz Stadium pada hari Kamis ini, dalam laga pekan ketiga babak liga ajang Liga Europa.

Dengan hasil ini, Juventus berada di peringkat keempat klasemen kompetisi dengan 7 poin dari dua kemenangan dan satu hasil imbang, sementara Rennes menempati peringkat ke-13 dengan 5 poin dari dua hasil imbang dan satu kemenangan.

Zeki Celik membuka keunggulan untuk Juventus pada menit kelima, sebelum bintang asal Yordania, Mousa Al-Tamari, menyamakan kedudukan bagi Rennes pada menit ke-15.





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Sebelum babak pertama berakhir, tim asal Prancis itu unggul dengan gol kedua yang dicetak Boulaye Dia dari titik penalti pada menit ke-40, membuat Juventus berada di bawah tekanan untuk mengejar ketertinggalan.

Penyerang asal Jerman, Nick Woltemade, berhasil membawa Bianconeri kembali ke dalam pertandingan dengan mencetak gol penyama kedudukan sehingga skor menjadi 2-2, melalui penalti pada menit ke-67.

Juventus menekan dengan keras pada menit-menit terakhir pertandingan untuk merebut kemenangan, dan nyaris meraih apa yang diinginkannya ketika pemain asal Kolombia, John Lucumi, mencetak gol pada menit ke-88, namun wasit menganulirnya karena offside, sehingga laga berakhir dengan hasil imbang yang mengecewakan bagi tuan rumah.

Sebelumnya, Juventus kalah dalam pertandingan terakhirnya dari Lazio dengan skor 3-0 di Liga Italia, juga di kandang sendiri, membuat posisinya di kompetisi lokal semakin pelik.



