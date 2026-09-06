Video: Tekel brutal dan kartu kontroversial, keputusan wasit sulut kemarahan Real Madrid

Laga pembuka musim Divisi Dua Liga Spanyol antara Atletico Albacete dan Real Madrid C diwarnai kontroversi wasit, setelah para pendukung klub ibu kota memprotes keputusan yang hanya menunjukkan kartu kuning kepada Javi Navarro, pemain Atletico Albacete, menyusul pelanggaran keras terhadap Gabri Valero.

Saluran televisi Real Madrid menyebut bahwa pelanggaran itu seharusnya berbuah kartu merah bagi Navarro, dengan menilai bahwa pemain tersebut "kehilangan kendali" selama insiden itu, dalam kritik yang jelas terhadap keputusan wasit yang hanya memberikan kartu kuning.

Valero, yang sebelumnya pernah berlatih bersama tim utama Real Madrid di bawah arahan Jose Mourinho selama masa persiapan musim, mengalami cedera akibat pelanggaran tersebut, dan terpaksa mendapatkan perawatan sebelum akhirnya mampu melanjutkan pertandingan.

Tayangan ulang televisi memperlihatkan bahwa Navarro terlambat menahan lajunya saat melakukan pelanggaran, sehingga benturan tampak lebih keras, dan mendorong suporter Real Madrid untuk menuntut hukuman yang lebih berat, karena mereka meyakini insiden itu tergolong perilaku tidak sportif yang layak diganjar kartu merah.

Keputusan wasit ini kembali memantik perdebatan seputar kesalahan-kesalahan yang, menurut para pendukung Real Madrid, terus berulang merugikan tim-tim klub di berbagai tingkatannya, bahkan dalam pertandingan tim-tim akademi.