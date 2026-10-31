Bintang Tunisia Tarek Dhiab, mantan pemain Al Ahli Saudi, mengeluarkan pernyataan mengejutkan mengenai penyebab menurunnya performa "Al Raqi" selama kompetisi musim ini.

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Yaissle telah memutuskan untuk hengkang dari skuad Al Ahli beberapa pekan lalu dan menuju ke Newcastle United, karena kedua belah pihak menemui jalan buntu dalam urusan kontrak baru, yang mendorongnya untuk memberikan sang juara Asia sekitar 12 juta euro demi kepergiannya.

Tarek Dhiab mengatakan dalam pernyataan melalui jaringan "Thmanyah" Saudi: "Saya rasa kepergian Matthias Jaissle menyebabkan kerugian besar bagi klub Al Ahli, dan itu adalah salah satu penyebab terpenting yang berkontribusi terhadap perubahan musim Al Raqi."

Ia menambahkan: "Pelatihmu hengkang beberapa pekan sebelum musim dimulai, dan sejumlah nama serta elemen inti meninggalkan timmu. Ini adalah hal-hal yang sangat sulit, tetapi saya melihat bahwa kepergian Jaissle secara khusus merugikan klub Al Ahli."

Al Ahli sebelumnya tumbang di hadapan Al Shabab dengan skor (1-6), kemarin Jumat, dalam rangkaian pertandingan pekan ke-12 Liga Roshn Saudi Pro League.