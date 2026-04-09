Real Madrid bersiap menghadapi Girona, besok Jumat, dalam laga pekan ke-31 La Liga.

Los Blancos bertekad untuk kembali ke jalur kemenangan, setelah kekalahan dramatis 1-2 dari Real Mallorca.

Real Madrid saat ini berada di posisi kedua La Liga dengan 69 poin, tertinggal 7 poin dari pemuncak klasemen Barcelona.

Bek Real Madrid, Raúl Asensio, tidak ikut bermain dalam tiga pertandingan terakhir La Liga dan terus duduk di bangku cadangan.

Surat kabar "AS" melaporkan bahwa beberapa penggemar Real menghentikan Asensio untuk meminta tanda tangan dan berfoto dengannya di pintu masuk kompleks olahraga Valdebebas.

Beberapa penggemar bertanya kepada Raúl Asensio tentang alasan ia duduk di bangku cadangan dan tidak bermain belakangan ini.

Bek muda itu menjawab dengan cerdas, "Itu harus kamu tanyakan kepada Arbeloa," untuk menghindari perdebatan terbuka dengan pelatihnya, Álvaro Arbeloa.

Baca juga

