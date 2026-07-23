Dua gol yang dicetak Luis Suarez merusak penampilan perdana penyerang asal Polandia, Robert Lewandowski, bersama tim Chicago Fire, dalam pertandingan Liga Sepak Bola Amerika yang berakhir dengan kemenangan Inter Miami dengan skor 3-2.

Lionel Messi tidak berada dalam skuad Inter Miami, karena beristirahat di Argentina setelah kekalahannya di final Piala Dunia melawan Spanyol.

Luis Suarez merayakan pertandingan ke-100 bersama Inter Miami, pertama dengan mencetak gol melalui tendangan penalti di babak pertama, kemudian memperlebar keunggulan menjadi 2-1 di babak kedua.









Penampilan Suarez bersamaan dengan pertandingan pertama Lewandowski bersama Chicago Fire, tim yang ia gabungi musim panas ini setelah kontraknya dengan Barcelona berakhir.









Pemain asal Polandia yang akan berusia 38 tahun pada Agustus itu tidak tampil gemilang dan diganti setelah satu jam.

Ia tampak belum beradaptasi dengan tempo Liga Sepak Bola Amerika yang lebih cepat dan lebih kacau, serta beberapa kali melayangkan isyarat marah kepada rekan-rekan setimnya, meminta ketenangan dan umpan-umpan pendek, alih-alih memilih bola-bola panjang dan lari terus-menerus.

Jika Robert Lewandowski memiliki keraguan apa pun tentang posisinya di lapangan, hanya butuh seperempat jam baginya untuk memastikan hal itu.

Bek Inter Miami mengoper bola ke belakang kepada penjaga gawang Rocco Rios Novo, yang tampil sebagai starter untuk kedua kalinya musim ini, sehingga membuka skor setelah sang penjaga gawang mencoba menghalau bola tetapi bola justru langsung masuk ke gawang.

Meskipun tim Chicago Fire menyamakan kedudukan di babak kedua, dan mengancam mencetak gol ketiga, tetapi Inter Miami-lah yang meraih kemenangan setelah gol yang dicetak pemain muda Preston Blumpeck pada menit ke-85.

Dengan kemenangan ini, Inter Miami tetap berada di peringkat kedua Wilayah Timur dengan raihan 34 poin, unggul atas Chicago Fire yang menempati peringkat ketiga dengan raihan 26 poin.

Lewandowski harus menunggu hingga 1 Agustus untuk menjalani pertandingan pertamanya di hadapan pendukung tuan rumahnya, tetapi sebelum itu ia akan kembali bermain sebagai tim tamu pada Sabtu mendatang melawan New York City.

Penyerang asal Polandia itu bukan satu-satunya bintang yang bergabung dengan Liga Sepak Bola Amerika musim panas ini, karena pemain asal Prancis Antoine Griezmann bergabung dengan Orlando City, sementara Inter Miami kemarin, Rabu, mengumumkan perekrutan gelandang asal Brasil Casemiro.