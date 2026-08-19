Video: Suporter Melukai Pemain Juventus dalam Insiden Aneh

Dalam sebuah kejadian yang sulit dipercaya, Federico Gatti, bek Juventus, mengalami cedera selama pertandingan persahabatan, tetapi kejutannya adalah penyebabnya bukan pemain lawan, melainkan salah satu suporter timnya sendiri yang menyerbu masuk ke lapangan.

Gatti mengalami cedera pada pergelangan kaki setelah babak pertama pertandingan persahabatan yang mempertemukan Juventus dengan tim cadangannya, dalam sebuah insiden yang mungkin membuatnya absen di pekan pembuka Serie A, sebagaimana dikutip surat kabar "Mundo Deportivo".

Suporter melompat ke lapangan dan mencederai pemain timnya sendiri

Kejadian bermula setelah peluit tanda berakhirnya babak pertama ditiup, ketika Gatti masih berada di dalam lapangan untuk menyapa para penonton yang ada di tribun.

Saat bek Italia itu tengah sibuk menyapa para suporter, sejumlah dari mereka melompat ke lapangan dari belakangnya tanpa ia sadari.

Suporter pertama yang sampai di lapangan mencoba berhenti, tetapi ia kehilangan keseimbangan dan tergelincir di atas rumput, sebelum menabrak Gatti dan menjatuhkannya ke tanah.

Tabrakan itu menyebabkan bek Juventus tersebut mengalami cedera pada pergelangan kaki, dalam pemandangan aneh yang berakhir dengan keluarnya pemain itu akibat cedera alih-alih melanjutkan perayaan bersama para suporter.

Kemungkinan absen di laga pembuka liga

Gatti tidak dapat mengikuti latihan Juventus pada hari Selasa akibat cedera, sementara keikutsertaannya melawan Frosinone di laga pembuka perjalanan tim di Serie A menjadi hampir mustahil.

Cedera ini menempatkan tim pelatih klub dalam situasi sulit, setelah sang pemain sebelumnya bersiap secara normal menjelang dimulainya musim, sebelum mengalami kemunduran akibat sebuah kejadian yang sama sekali di luar konteks pertandingan.

Kejadian ini menimbulkan tanda tanya di internal Juventus mengenai cara pengaturan pertandingan persahabatan tradisional melawan tim cadangan.

Pertandingan ini biasanya digelar dalam suasana penuh perayaan dengan tujuan memberikan kesempatan kepada para suporter untuk mendekat dengan para pemain dan merayakan dimulainya musim, tetapi lebih dari satu kali laga ini menyaksikan serbuan ke lapangan yang menimbulkan masalah.

Setelah cedera Gatti, klub Italia itu kini dihadapkan pada pilihan untuk meninjau kembali format pertandingan ini, guna menghindari terulangnya pemandangan aneh di mana suasana perayaan berubah menjadi cedera bagi salah satu pemain tim utama.

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