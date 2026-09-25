Timnas Senegal bermain imbang melawan tuan rumah Mozambik (1-1) pada hari Jumat, dalam laga pekan pertama Grup 10, sebagai bagian dari babak kualifikasi menuju Piala Afrika 2027.

Senegal unggul lebih dulu melalui penyerangnya, Nicolas Jackson, pada menit ke-32, sebelum Mozambik menyamakan kedudukan lewat Geny Catamo, pada menit kedua masa tambahan waktu babak pertama.

Senegal mendominasi sebagian besar jalannya pertandingan, tetapi mereka gagal menerjemahkan penguasaan itu menjadi kemenangan di kandang lawan.

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Di grup yang sama, Timnas Sudan meraih kemenangan dramatis atas tamunya, Ethiopia, melalui pemainnya Mohamed Eisa yang mencetak satu-satunya gol pertandingan lewat tendangan penalti, pada menit ke-86 dalam laga yang berlangsung di Juba, ibu kota Sudan Selatan.

Dengan kemenangan ini, Sudan menambah pundi poin mereka menjadi 3 poin, memuncaki Grup 10, di depan Senegal dan Mozambik yang masing-masing mengoleksi satu poin, kemudian Ethiopia di dasar klasemen tanpa poin.

Peringkat pertama dan kedua akan lolos ke putaran final Piala Afrika 2027, yang dijadwalkan berlangsung di Kenya, Tanzania, dan Uganda.







