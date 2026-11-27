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Wasit asal Bolivia Jordy Alemán menuai kritik luas setelah melayangkan pukulan keras ke wajah kiper asal Argentina Cristian Martínez, pemain Real Potosí, dalam laga leg kedua final Piala Bolivia melawan Alianza Ready. Piala Bolivia merupakan kompetisi terpenting kedua di negara Amerika Selatan tersebut.

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Menurut laporan harian Spanyol Marca, laga yang digelar di Stadion Víctor Agustín Ugarte di Kota Potosí itu berakhir imbang tanpa gol, tetapi Alianza Ready keluar sebagai juara berkat kemenangan 3-1 pada leg pertama di kandang mereka di Kota El Alto.

Keributan terjadi setelah Jordy Alemán meniup peluit akhir pertandingan. Sejumlah pemain Real Potosí mengerumuni sang wasit untuk memprotes keputusan-keputusannya selama laga.

Alemán, yang saat itu tidak dikawal aparat kepolisian, membalas dengan melayangkan pukulan ke wajah sang kiper.

Di tengah bentrokan tersebut, wasit mengeluarkan kartu merah kepada empat pemain dan tiga anggota staf pelatih Potosí.

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Martínez Akui Menghina Ibu Sang Wasit

Usai insiden itu, Martínez memberikan keterangan dalam kondisi masih emosional. Ia menegaskan bahwa pukulan wasit membuat mulutnya berdarah, tetapi tidak sampai membuatnya roboh tak sadarkan diri.

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Sang kiper juga mengakui bahwa dirinya berkata kepada wasit: "Semoga ibumu mati", serta mendoakan agar semua "kejahatan" yang telah diperbuat sang wasit berbalik kepadanya, menurut istilahnya.

Kiper tersebut kemudian menerbitkan pernyataan panjang melalui akun media sosialnya. Di dalamnya ia menjelaskan bahwa dirinya memutuskan untuk "tidak menempuh jalur hukum atau mengajukan pengaduan" terhadap sang wasit.

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Kiper berusia 29 tahun itu menambahkan: "Niat saya adalah menganggap insiden ini sebagai perkara yang sudah selesai dan mencegah situasi ini terus memicu lebih banyak perselisihan, seraya menegaskan kesiapan penuh saya untuk bekerja sama dengan otoritas yang berwenang dan memberikan klarifikasi apa pun yang diperlukan."

Hingga kini belum ada tanggapan dari sang wasit, manajemen Real Potosí, maupun Federasi Sepak Bola Bolivia terkait insiden tersebut.

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Piala Bolivia digelar dengan format fase grup dan merupakan kompetisi liga profesional terpenting kedua di negara itu setelah liga domestik. Liga domestik sendiri masih berlangsung dan diwarnai persaingan memperebutkan puncak klasemen antara Bolívar La Paz dan juara bertahan Alianza Ready, yang sama-sama telah mengoleksi 60 poin dengan tiga pekan tersisa sebelum kompetisi berakhir.

Gelar Piala Bolivia memberi sang juara jatah ketiga Bolivia di babak kualifikasi Copa Libertadores. Namun, hal ini bisa berubah jika Alianza Ready finis di peringkat pertama atau kedua liga domestik, karena mereka akan langsung mendapatkan tiket ke fase grup.