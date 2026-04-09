Video: Sikap elegan dari Vitinha setelah mengalahkan Liverpool

Gelandang Paris Saint-Germain asal Portugal, Vitinha, menunjukkan sikap yang patut dicontoh dan dihormati, setelah pertandingan melawan Liverpool pada Rabu kemarin.

Paris Saint-Germain berhasil mengungguli Liverpool baik dari segi performa maupun hasil, dan menang 2-0 di Stadion Parc des Princes, pada leg pertama perempat final Liga Champions.

Leg kedua dijadwalkan berlangsung di Stadion Anfield pada Selasa mendatang, untuk menentukan siapa yang akan lolos ke semifinal dan menghadapi pemenang dari laga Bayern Munich melawan Real Madrid.

Situs "Foot Mercato" Prancis menyebutkan bahwa Vitinha kembali menampilkan performa tingkat tinggi di lini tengah, di mana ia mengendalikan ritme permainan dan merebut banyak bola.

Situs tersebut menambahkan: "Namun, selain penampilannya yang luar biasa, gelandang Portugal ini juga menonjol dengan sikapnya yang mulia setelah pertandingan. Ia menunggu hingga para pemain Liverpool selesai melakukan pemanasan, sekitar 15 menit, untuk bertukar jersey dengan Trey Niouni (18 tahun)."

Situs Prancis tersebut mencatat bahwa gestur ramah ini mendapat sambutan luas di media sosial.

Vitinha bermain penuh sepanjang pertandingan, sementara Niouni masuk sebagai pengganti pada menit ke-90+1 menggantikan Jeremy Frimpong.

Perlu diingat bahwa kedua tim bertemu di edisi sebelumnya Liga Champions, namun di babak perempat final, dan Paris Saint-Germain lolos melalui adu penalti sebelum melanjutkan perjalanannya untuk meraih gelar juara untuk pertama kalinya dalam sejarahnya.

