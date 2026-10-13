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Bintang muda Spanyol itu tampil cemerlang dan menghibur

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Barcelona tidak menunggu lama setelah babak pertama berakhir dengan hasil imbang 1-1 melawan Galatasaray, dan langsung menunjukkan ketajaman serangannya begitu babak kedua dimulai, setelah mencetak dua gol berturut-turut pada menit ke-50 dan ke-53, sehingga semakin dekat untuk memastikan kemenangan dalam pertandingan jornada kedua fase liga Liga Champions Eropa.

Sentuhan bintang muda Lamine Yamal hadir begitu kuat dalam kedua gol tersebut, setelah ia memperlihatkan sihir khasnya dan kemampuannya membuat perbedaan dengan sentuhan-sentuhan kreatif, memberikan keunggulan bagi tim Katalan itu dan menempatkan lini belakang Galatasaray di bawah tekanan besar hanya dalam beberapa menit.

Gol kedua Barcelona datang pada menit ke-50, setelah Yamal mengirimkan umpan silang ajaib ke dalam kotak penalti, yang disambut Fermin Lopez dengan sundulan ke dalam gawang, menandai keunggulan tim Katalan dengan skor 2-1 dan mengganjar awal serangan kuat Barcelona di babak kedua.

Hanya 3 menit berselang, Yamal kembali menampilkan kilasan teknis yang luar biasa, setelah mengelabui bek Galatasaray dengan gerakan menggiring yang istimewa di dalam kotak penalti, sebelum mengirimkan bola kepada Anthony Gordon, yang tanpa ragu menceploskannya ke dalam gawang, mencetak gol ketiga Barcelona pada menit ke-53, di tengah kekagetan tuan rumah.

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Dua gol berturut-turut itu memberikan keunggulan besar bagi Barcelona dalam laga tersebut, setelah hasil imbang di akhir babak pertama berubah menjadi keunggulan dua gol hanya dalam 3 menit, berkat penampilan menonjol Yamal yang memainkan peran utama dalam transformasi serangan cepat tim Katalan, sehingga menempatkan Galatasaray di depan tugas berat untuk kembali ke dalam pertandingan.

Pada menit ke-66, gol keempat tim Katalan datang melalui pemain pengganti Karim Adeyemi, setelah umpan lain dari Yamal yang gagal dikuasai Gabriel Jesus, hingga bola sampai ke pemain Jerman itu yang langsung melepaskan tembakan ke dalam gawang.







