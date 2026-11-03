Dalam pernyataan yang memicu kontroversi luas, Mahmoud Abdel Razek Shikabala, mantan bintang Zamalek, menyampaikan pesan langsung kepada Hossam Hassan, pelatih timnas Mesir, dengan memintanya untuk mengajukan pengunduran diri dari jabatannya, dalam sikap mencolok yang ia sebut berasal dari rasa cinta dan penghormatannya kepada pelatih Mesir, serta kepeduliannya untuk menjaga kedudukan dan kewibawaannya.

Selama kemunculannya melalui layar saluran "MBC Masr 2", Shikabala mengungkapkan keheranannya atas besarnya kontroversi yang muncul seputar pelatih timnas nasional dalam periode terakhir, seraya menegaskan bahwa ia belum pernah menyaksikan keadaan seperti ini dalam sejarah sepak bola Mesir.

Mantan bintang Zamalek itu berkata: "Untuk pertama kalinya dalam sejarah timnas Mesir saya melihat kegaduhan seputar pelatih timnas Mesir, dan dari seseorang yang mencintai Kapten Hossam: Anda harus mengajukan pengunduran diri Anda".

Ia menambahkan: "Pelatih timnas Mesir harus punya sosok dan wibawanya, dan itulah yang tidak kami lihat dalam periode belakangan ini, dan apa yang saya katakan ini tidak ada hubungannya dengan sepak bola, ia harus berada dalam kedudukan khusus baginya".

Pernyataan Shikabala ini muncul di saat timnas Mesir bersiap menjalani dua laga melawan Malawi, dalam rangkaian pertandingan jornada ketiga dan keempat dari kualifikasi menuju Piala Afrika 2027, di mana pemusatan latihan Mesir dimulai pada 9 November ini di Pusat Timnas Nasional.

Stadion Internasional Kairo dijadwalkan menjadi tuan rumah laga leg pertama pada 13 November, sebelum pertemuan antara kedua tim kembali berlangsung pada 17 di bulan yang sama di Stadion Internasional Bingu di Malawi, dalam rangkaian pertandingan jornada keempat.

Timnas Mesir berada di Grup Kedua kualifikasi, bersama timnas Angola, Sudan Selatan, dan Malawi. Mesir menempati puncak klasemen dengan koleksi 4 poin, unggul selisih gol atas Angola, sementara Malawi berada di peringkat ketiga dengan koleksi 3 poin, dan Sudan Selatan berada di dasar klasemen tanpa poin.

Timnas Mesir mengawali perjalanannya di kualifikasi dengan hasil imbang tanpa gol melawan Angola di kandang sendiri, sebelum memulihkan irama kemenangan dengan kemenangan telak atas Sudan Selatan di luar kandang dengan skor lima gol tanpa balas.