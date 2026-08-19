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Ferencvaros v Real Madrid: Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

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Video: Setelah Pengumuman Resmi, Silva Sampaikan Pesan Khusus untuk Suporter Real Madrid

Transfers
Espanyol vs Real Madrid
Espanyol
Real Madrid
LaLiga
B. Silva
Spanyol
Portugal

Bintang Portugal, Bernardo Silva, menyampaikan pesan pertamanya kepada para pendukung Los Blancos, mengungkapkan kegembiraannya yang besar bergabung dengan tim, sekaligus menegaskan harapannya untuk bertemu para pendukung Los Merengues di Stadion Santiago Bernabeu.

Silva diperkenalkan pada siang hari Rabu ini, dan setelah itu pemain Portugal tersebut berkata dalam pesan yang dipublikasikan Real Madrid melalui akun-akun resminya di media sosial: "Halo para Madridista! Saya sangat senang berada di sini. Terima kasih banyak atas dukungan kalian".

Ia menambahkan: "Saya berharap bisa bertemu kalian semua segera di Bernabeu. Sampai jumpa di sana".



Kepindahan Silva ke Real Madrid menandai awal babak baru dalam kariernya, setelah ia membangun namanya selama beberapa tahun terakhir bersama Manchester City, di mana ia memainkan peran penting di lini tengah tim Inggris tersebut, berkat kemampuannya dalam mengatur permainan, bergerak di antara lini, dan mempertahankan bola di bawah tekanan.

Real Madrid mengandalkan pengalaman pemain Portugal itu serta kemampuan teknisnya untuk memberikan lini tengah lebih banyak kreativitas dan vitalitas, di tengah keinginan klub untuk memperkuat skuadnya dan bersaing dengan kuat di semua kompetisi pada musim baru.

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