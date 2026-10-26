Pertandingan El Clasico antara Barcelona dan Real Madrid, kemarin Minggu, menyaksikan momen-momen yang sangat menegangkan pada masa tambahan waktu.

Ketika Real Madrid tengah mempertahankan keunggulannya (2/1), sebuah pelanggaran yang menguntungkan Kylian Mbappe menyulut protes dan adu mulut sengit.

Situasi semakin memanas di dekat sepak pojok, saat Karim Adeyemi dan Jude Bellingham bersitegang, sehingga memaksa rekan-rekan setim mereka turun tangan untuk meredakan keadaan.

Menurut situs "Foot Mercato", momen paling menonjol di akhir pertandingan adalah aksi kiper Real Madrid, Andriy Lunin.

Kiper asal Ukraina itu melesat keluar dari area penaltinya, dan berlari jauh menyusuri lapangan untuk bergabung dengan para pemain serta berusaha melerai mereka.

Itu menjadi penutup yang dramatis bagi laga El Clasico yang berakhir dengan kemenangan Real Madrid, yang meninggalkan Stadion Camp Nou dengan tiga poin berharga dalam perburuan gelar.







