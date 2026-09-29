Timnas Inggris meraih kemenangan berharga atas tuan rumah Republik Ceko dengan skor 2-0, Selasa malam, dalam pertandingan yang mempertemukan keduanya pada laga pekan kedua UEFA Nations League, sehingga The Three Lions mengantongi tiga poin pertama mereka di turnamen ini.

Timnas Inggris memastikan kemenangan berkat dominasi besar mereka atas jalannya permainan, terutama setelah keunggulan jumlah pemain menyusul kartu merah yang diterima Pavel Šulc pada menit ke-25, yang memaksa timnas Republik Ceko mundur dan bertahan, sementara para pemain Inggris terus menguasai bola dan melancarkan serangan.

Anthony Gordon, sayap Barcelona, membuka keunggulan bagi Inggris pada menit ke-47, di awal babak kedua, setelah menyambut umpan silang istimewa dari Trent Alexander-Arnold, bintang Real Madrid, dan menempatkan sundulan terarah ke arah berlawanan dari kiper Republik Ceko, sehingga memberikan keunggulan bagi timnas negaranya.









Gordon melanjutkan penampilan gemilangnya bersama timnas Inggris, setelah ia juga mencetak gol pada pekan pertama menghadapi Spanyol, dalam pertandingan yang berakhir dengan kemenangan La Roja dengan skor 3-2, sehingga menegaskan kontribusi ofensifnya yang mencolok bersama The Three Lions.

Harry Kane menambah gol kedua bagi timnas Inggris pada menit ke-69, setelah bola sampai ke Morgan Rogers di dalam kotak penalti, di mana pemain itu terjatuh saat berusaha menguasainya, sebelum Kane menyambar bola dengan tendangan langsung yang bersarang di dalam gawang, sehingga menggandakan keunggulan Inggris dan secara praktis menyudahi laga.









Setelah gol kedua, pelatih timnas Inggris Thomas Tuchel memutuskan mengistirahatkan para pemain intinya dan melakukan 3 pergantian sekaligus, dengan menarik keluar Harry Kane, Bukayo Saka, dan Elliot Anderson, serta memasukkan Jude Bellingham, Rio Ngumoha, dan Alex Scott.

Dengan hasil ini, timnas Inggris menambah koleksi poinnya menjadi 3 poin sehingga menempati peringkat kedua di grup, di belakang timnas Spanyol yang memuncaki klasemen dengan 6 poin, setelah La Roja meraih kemenangan kedua beruntun dengan mengalahkan Kroasia (4-1) pada pekan kedua.

Timnas Inggris akan bertandang ke markas Kroasia pada laga pekan ketiga, pada 3 Oktober mendatang, sebelum menjamu timnas Republik Ceko pada pekan keempat, tanggal 6 di bulan yang sama.



