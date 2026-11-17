Bagikan Ikuti GOAL di Google

Laga antara Tunisia dan Libya yang digelar di ibu kota Tripoli berakhir imbang 1-1 pada matchday keempat Kualifikasi Piala Afrika 2027. Pertandingan diwarnai ketegangan tinggi menjelang akhir babak pertama setelah para pemain Tunisia memprotes dengan keras penalti yang diberikan kepada tuan rumah, bahkan sampai mengancam meninggalkan pertandingan.

Iklan

Kedua tim menjalani laga ini di bawah tekanan besar. Tunisia kalah 2-0 pada pertemuan pertama di Sfax sehingga dituntut meraih hasil positif di kandang lawan demi menghidupkan kembali asa bersaing memperebutkan tiket lolos, sementara Libya berusaha memanfaatkan keuntungan bermain di kandang sendiri dan dukungan suporter untuk memperkuat posisinya di grup.

Tunisia hanya butuh tiga menit untuk membuka skor setelah Anis Ben Slimane memanfaatkan kesalahan lini belakang pada menit ketiga. Gol tersebut memberi Tunisia keunggulan cepat dan memaksa tuan rumah berjuang mencari gol penyeimbang.

Ketika laga mendekati akhir babak pertama dengan Tunisia masih unggul, wasit menunjuk titik penalti yang kontroversial untuk Libya, keputusan yang memicu kemarahan para pemain Tunisia dan membuat mereka melayangkan protes keras sambil mengancam meninggalkan lapangan , sebelum situasi berhasil diredam dan para pemain dibujuk untuk melanjutkan pertandingan.

Ezzo Al-Muraimi sukses mengeksekusi penalti tersebut dengan menceploskan bola ke gawang pada menit kelima masa tambahan waktu babak pertama, membawa Libya kembali ke dalam pertandingan dan menyamakan kedudukan menjadi 1-1.

Iklan Iklan

Pertandingan berlangsung sengit mengingat pentingnya tiga poin bagi kedua tim. Tunisia datang dengan misi meraih kemenangan pertama di babak kualifikasi, sedangkan Libya berharap menegaskan keunggulannya setelah menaklukkan lawannya pada pertemuan pertama.

Topik Terkait

Tak satu pun dari kedua tim mampu memastikan kemenangan di babak kedua sehingga masing-masing harus puas berbagi satu poin. Tunisia pun masih menanti kemenangan pertama di grup ini setelah mengawali kiprah dengan hasil imbang 1-1 melawan Uganda dan 2-2 kontra Botswana, sebelum takluk 0-2 dari Libya pada matchday ketiga.

Libya meraih kemenangan pertamanya di babak kualifikasi pada pertemuan pertama yang digelar di Sfax. Ali Youssef mencetak gol pertama lewat penalti pada menit ke-44, lalu Hamdou Elhouni menambah gol kedua pada menit ke-62, hasil yang membuat Tunisia berada di bawah tekanan besar jelang leg kedua.

Iklan

Dengan hasil ini, Libya mengoleksi lima poin dan untuk sementara memuncaki klasemen, sedangkan Tunisia mengumpulkan tiga poin dan berada di posisi buncit dalam persaingan Grup H Kualifikasi Piala Afrika 2027. Dari grup ini, hanya satu tim yang akan lolos mendampingi Uganda, yang berstatus tuan rumah dan otomatis lolos ke putaran final.