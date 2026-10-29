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Al Nassr v Neom SC - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
GOAL
Diterjemahkan oleh

Video: Setelah 908 hari, Ronaldo patahkan kutukan offside dan cetak hat-trick baru

Al Nassr FC vs Al Kholood
Al Nassr FC
Al Kholood
Saudi Pro League
C. Ronaldo
Arab Saudi
Portugal

Bintang Portugal itu menciptakan momen.

Bintang Portugal Cristiano Ronaldo, kapten Al Nassr, menciptakan badai kegembiraan dalam laga Al Khulood, pada Kamis malam ini, dalam rangkaian pertandingan pekan ke-12 Liga Roshn Saudi Pro League, setelah ia sukses mencetak trigol gemilang, mengakhiri paceklik panjang tanpa hat-trick dengan kostum sang raksasa.

Ketajaman Ronaldo ini datang setelah babak pertama yang diwarnai kontroversi, usai sang bintang Portugal mencetak dua gol yang dianulir wasit Khalid Al Turais karena offside, dalam pemandangan yang memicu kemarahan kapten Al Nassr dan membuatnya memprotes keras, sebelum ia kembali di babak kedua untuk mengubah peluang-peluangnya menjadi gol yang kali ini disahkan.

Ronaldo mencetak gol pertamanya dalam pertandingan pada menit ke-66, setelah menerima umpan luar biasa dari rekan senegaranya Joao Felix, lalu menempatkan bola ke gawang dan memberi Al Nassr gol baru, sebelum terus memburu gawang dan menegaskan kehadirannya dalam laga dengan mencetak gol keduanya lewat sundulan kepala pada menit ke-72.

Dan pada menit ke-81, kapten Al Nassr kembali beraksi, setelah menerima umpan matang dari pemain Senegal Sadio Mane, dan menaklukkan gawang, melengkapi trigolnya dalam laga, serta mengubah kemarahan babak pertama menjadi malam istimewa dalam perjalanannya bersama sang raksasa.

Pertandingan berikutnya
PAT

PAT

AFC Champions League Elite

02 Nov 2026

ALN

ALN

ALK

ALK

Saudi Pro League

05 Nov 2026

ALK

ALK

Ini adalah hat-trick pertama Ronaldo sejak 908 hari lalu, karena trigol terakhir yang ia cetak terjadi dalam laga melawan Al Wehda pada 4 Mei 2024 di Liga Roshn Saudi, sehingga ia memecahkan periode panjang tanpa mencetak tiga gol dalam satu pertandingan, dan menambah tonggak baru dalam catatan golnya.

Dengan gol ini, koleksi Ronaldo mencapai 985 gol sepanjang kariernya di sepak bola, berdasarkan angka yang ada, sehingga ia hanya berjarak 15 gol lagi untuk menembus batas seribu gol, sebuah pencapaian bersejarah yang terus didekati sang bintang Portugal dengan setiap penampilan baru mengenakan kostum Al Nassr.

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