Video.. Seorang pendukung Atlético, Liamal: Kamu sangat jelek.. Kembalilah ke Maroko

Lamine Yamal, bintang Barcelona, menjadi korban pelecehan rasial dari seorang suporter Atlético Madrid selama pertandingan antara kedua tim, Sabtu kemarin, pada pekan ke-30 La Liga.

Barça berhasil mengamankan kemenangan atas Los Rojiblancos dengan skor 2-1 di menit-menit akhir pertandingan.

Yamal sebenarnya memiliki kesempatan untuk membela Maroko karena latar belakang Arabnya, namun ia memilih untuk membela Spanyol di level internasional.

Dalam sebuah video dari tribun Atletico Madrid, Yamal terlihat menjadi sasaran hinaan rasial saat melakukan tendangan sudut, di mana seorang suporter berkata kepadanya: "Kamu sangat jelek... Kembali ke Maroko, dasar bajingan... Kembali ke sana."

Meskipun tim Catalan itu menang di kandang lawan dan semakin dekat dengan gelar La Liga, Yamal terlihat marah setelah pertandingan.

Kamera menangkap Yamal saat keluar dari lapangan, di mana ia melewati pelatihnya asal Jerman, Hans Flick, yang mencoba berbicara dengannya. Namun, bintang Spanyol itu menunjuk ke arahnya dengan marah, menolak untuk berbicara dengan manajernya.

Yamal melanjutkan perjalanannya menuju ruang ganti, sambil berbincang dengan salah satu anggota staf Barcelona.



