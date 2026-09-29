Timnas Mesir meraih kemenangan berharga atas tuan rumah Sudan Selatan dengan skor 5-0 dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Juba, Selasa malam ini, pada matchday kedua Grup B kualifikasi Piala Afrika 2027.

Kemenangan ini menyelamatkan pelatih Hossam Hassan dari kemungkinan pemecatan, di mana laporan media lokal sempat menyebut kemungkinan pencopotan dirinya, setelah krisis pernyataannya menyerang kiper Mohamed El Shenawy, serta lontaran kritik pedas terhadap level klub-klub Liga Utama Mesir.

Sang kapten Mohamed Salah absen dari pertandingan setelah meninggalkan pemusatan latihan timnas dengan alasan menghindari bermain di lapangan berumput sintetis, dan ban kapten diemban Ramy Rabia sebagai gantinya.

Namun laporan media juga mengaitkan kepergian Salah dengan ketegangan yang ada di kubu Mesir akibat pernyataan Hassan.

Pertandingan ini menyaksikan Omar Marmoush kembali mencetak gol dengan seragam timnas Mesir untuk pertama kalinya sejak Maret lalu, sementara Hamza Abdelkarim mencetak gol internasional pertamanya, tetapi Ahmed Fatouh keluar dalam kondisi cedera.

Timnas Mesir meraih 3 poin pertamanya, sehingga memuncaki Grup B dengan koleksi 4 poin, sementara timnas Sudan Selatan tetap tanpa poin di posisi terakhir.

Timnas Angola, yang menempati posisi ketiga dengan satu poin, akan menjamu Malawi, penghuni posisi kedua dengan 3 poin, pada matchday kedua Selasa depan.

Marmoush mengakhiri puasa gol, dan cedera Fatouh

Timnas Mesir tidak menampilkan performa meyakinkan di babak pertama pertandingan, tampak terpengaruh oleh permukaan rumput sintetis, tetapi mereka menemukan jalan ke gawang pada menit ke-36.

Ahmed Fatouh menusuk dari sisi kiri dan mengirim umpan silang mendatar yang rapi, yang diteruskan Mostafa Zico dengan kaki kirinya ke sudut dekat gawang.

Timnas Mesir memasuki babak kedua dengan penampilan lebih baik, dan hanya berselang 4 menit hingga Omar Marmoush menggandakan keunggulan tim tamu lewat situasi satu lawan satu dengan kiper, setelah umpan dari Mohanad Lasheen, sekaligus mengakhiri puasa gol yang panjang bersama timnas sejak golnya ke gawang Arab Saudi, Maret lalu.

Namun Ahmed Fatouh membawa kabar buruk bagi Hossam Hassan, setelah ia meminta diganti pada menit ke-52 akibat cedera pada paha usai duel bola bersama, di mana Karim Hafez masuk menggantikannya.

Penampilan timnas Mesir membaik seiring berjalannya waktu, dan pemain pengganti Ibrahim Adel menerjemahkan dominasi Mesir menjadi gol ketiga pada menit ke-75 lewat tembakan keras, memanfaatkan umpan terobosan yang dilepaskan Marwan Attia.

Timnas Sudan Selatan menyerah, sehingga membuka pintu bagi timnas Mesir untuk menambah pundi-pundi gol, dan Marmoush benar-benar memanfaatkan peluang itu untuk mencetak gol keempat lewat situasi satu lawan satu yang baru, setelah umpan dari Imam Ashour.

Hamza membuka koleksi gol internasionalnya

Pertandingan ini menyaksikan tampilnya penyerang muda Hamza Abdelkarim, pemain Barcelona, pada lima menit terakhir, menggantikan Marmoush.

Abdelkarim memanfaatkan peluang dengan sebaik-baiknya dengan mencetak gol internasional pertamanya, sekaligus gol kelima Mesir dalam pertandingan hari ini pada masa tambahan waktu, dari sepakan lanjutan atas bola pemain pengganti Osama Faisal yang memantul dari kiper di depan gawang.