Video: "Saya Tidak Diwajibkan Bermuka Dua", Hafidh Deraji Merespons Badai Kritik Libya

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Komentator olahraga Aljazair, Hafid Derradji, akhirnya buka suara untuk menanggapi kritik yang menyerangnya di Libya, menyusul komentarnya atas pertandingan antara timnas Libya dan Tunisia pada kualifikasi Piala Afrika 2027.

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Komentator "beIN Sports" tersebut menegaskan, dalam pernyataan kepada situs "Libya Al-Ahrar", bahwa ia tidak bermaksud menghina timnas Libya atau meremehkan nilai kemenangannya dengan skor dua gol tanpa balas, seraya menekankan bahwa seorang komentator olahraga tidak dituntut untuk menunjukkan perasaan gembira atau sedih ketika sebuah timnas Arab menang atas timnas Arab lainnya, dalam sebuah situasi yang muncul di tengah meningkatnya perdebatan mengenai batas-batas netralitas profesional dalam mengomentari pertandingan antarnegara Arab.

Tanggapan Draji datang setelah sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh Serikat Umum Jurnalis Olahraga Libya, yang mengkritik penampilannya selama pertandingan yang digelar di Stadion Taïeb Mhiri di Kota Sfax pada Jumat malam, dan menganggap bahwa sejumlah kalimatnya mencerminkan keberpihakan kepada timnas Tunisia dengan mengorbankan «Fursan Al-Mutawassit».

Sikap pihak Libya tidak hanya sebatas melontarkan kritik, tetapi juga meluas hingga tuntutan untuk menghentikan komentator Aljazair itu dari tugas komentar melalui saluran "beIN Sports", serta tidak menugaskannya lagi untuk pertandingan timnas Libya, yang menempatkan Draji dalam konfrontasi langsung dengan gelombang keberatan dari publik dan media.

Komentator Aljazair itu menjelaskan bahwa sifat pekerjaannya mengharuskannya untuk menyikapi pertandingan secara jauh dari basa-basi dan keberpihakan emosional, seraya menolak gagasan bahwa ia dituntut untuk menunjukkan antusiasme luar biasa hanya karena salah satu pihak yang bertanding adalah timnas Arab.

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Ia menilai bahwa seorang komentator tidak dituntut untuk bergembira atas kemenangan sebuah timnas Arab dengan mengorbankan timnas Arab lainnya, atau bersedih atas kekalahan pihak lawan, karena tugas utamanya adalah menyampaikan jalannya pertandingan dan mengomentari apa yang terjadi di dalam lapangan, tanpa suaranya berubah menjadi alat untuk mengungkapkan afiliasi atau memenuhi ekspektasi para penonton.

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Dalam menjelaskan perbedaan antara sifat pertandingan, Draji mengambil contoh pertandingan yang dijalani timnas Libya melawan timnas dari luar kawasan Arab, seraya menegaskan bahwa ia akan jelas-jelas berpihak kepada Libya jika menghadapi timnas seperti Botswana.

Namun, ia berpendapat bahwa persoalannya berbeda ketika pertandingan berlangsung antara dua timnas Arab, sebab ia tidak merasa dituntut untuk mengunggulkan salah satunya atas yang lain atau menunjukkan perasaan yang tidak mencerminkan sikapnya yang sebenarnya.

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Tanggapan Draji tidak berhenti pada penjelasan sudut pandang profesionalnya, tetapi ia juga melontarkan kritik kepada sebagian penonton yang menuntutnya, menurut penuturannya, untuk bersikap munafik, berbasa-basi, dan berpihak kepada timnas mereka hanya karena mereka menjalani pertandingan melawan timnas Arab lain.

Ia menegaskan bahwa ia tidak bergembira atas kemenangan Libya, sebagaimana ia juga tidak bersedih atas kekalahan Tunisia, seraya menjelaskan bahwa penilaiannya terhadap pertandingan tidak terkait dengan pengunggulan satu timnas atas timnas lainnya, melainkan dengan apa yang ditampilkan masing-masing pihak di dalam lapangan.

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Ia mengakui bahwa timnas Libya bermain dengan baik dan layak mendapat pujian atas penampilannya, berbanding terbalik dengan penampilan timnas Tunisia yang buruk, seraya menolak anggapan bahwa tidak menunjukkan antusiasme atas kemenangan Libya merupakan bukti meremehkan pencapaian para pemainnya.

Akar krisis ini bermula dari pertandingan yang mempertemukan timnas Libya dan Tunisia di Stadion Taïeb Mhiri di Kota Sfax, yang pada pertandingan itu «Fursan Al-Mutawassit» berhasil meraih kemenangan berharga dengan skor dua gol tanpa balas.

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Ali Youssef membuka keunggulan bagi timnas Libya pada menit ke-44 melalui tendangan penalti, sebelum Hamdou Elhouni menambah gol kedua pada menit ke-62, menegaskan keunggulan timnya dan memastikan tiga poin.

Timnas Libya pun menambah koleksi poinnya menjadi 4 poin dari tiga pertandingan, sementara perolehan Tunisia terhenti di angka dua poin, sebuah hasil yang menambah bobot pentingnya pertandingan mendatang antara kedua pihak dalam perhitungan persaingan menuju lolos ke babak berikutnya.

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Sebelumnya, Serikat Umum Jurnalis Olahraga Libya menilai bahwa komentar tersebut tidak mencerminkan keunggulan yang ditunjukkan timnas Libya, dan menuntut perlunya menghormati kaidah netralitas serta piagam-piagam profesional, seraya menegaskan bahwa keberatan ini tidak terkait dengan kewarganegaraan komentator atau haknya untuk mengungkapkan perasaannya, melainkan dengan apa yang mereka sebut sebagai meremehkan nilai kemenangan Libya.

Serikat itu juga menyerukan untuk menghindari kalimat-kalimat yang dapat memicu fanatisme atau berdampak negatif pada hubungan persaudaraan antarbangsa Maghribi, sementara Draji memilih untuk menanggapinya dengan menjelaskan filosofinya dalam mengomentari pertandingan, dan menegaskan bahwa ia tidak merasa berkewajiban untuk berbasa-basi kepada pihak mana pun semata-mata demi menyenangkan para penontonnya.