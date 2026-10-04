Keyne, adik Lamine Yamal, bintang Barcelona dan timnas Spanyol, mencuri perhatian di media sosial berkat komentarnya atas gol yang dicetak sang kakak, Lamine, ke gawang Republik Ceko.

Yamal mencetak gol yang luar biasa dalam laga melawan Republik Ceko, yang berakhir dengan kemenangan Spanyol 3-1 di UEFA Nations League.

Surat kabar Mundo Deportivo menyebutkan bahwa Sheila Ebana, ibu Lamine, mengunggah pada Sabtu kemarin, melalui story akun Instagram-nya, sebuah video yang menampilkan sang bocah, Keyne, berkomentar atas gol kakaknya.

Keyne Yamal baru berusia 4 tahun, tetapi ia sudah menjadi bintang tersendiri. Setiap hal yang ia lakukan atau katakan dengan cepat berubah menjadi konten yang tersebar luas di media sosial.

Suara Keyne muncul dalam video tersebut saat ia berkomentar atas gol Lamine ke gawang Republik Ceko, hanya 6 menit setelah pertandingan dimulai.

Keyne menyaksikan pertandingan dari rumahnya, sebelum meledak penuh antusiasme usai kakaknya mencetak gol, dan mulai berkomentar dengan cara spontan yang membuat para pengguna media sosial terpukau.

Dengan penuh semangat, Keyne berkata, "Gol yang luar biasa, Bu.. kipernya terjatuh, kipernya cedera. Lihat kipernya."

Keyne melontarkan kalimat-kalimatnya di tengah antusiasme yang begitu besar, sembari menyaksikan jalannya pertandingan dari rumah, dalam sebuah momen yang dengan cepat menarik perhatian para pengguna media sosial.







