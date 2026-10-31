Pemain Maroko Abderrazak Hamdallah, penyerang Al-Taawoun, semakin dekat menorehkan babak baru dalam sejarah Liga Roshn Saudi, setelah mencetak gol dalam laga timnya melawan Al-Ettifaq pada Sabtu malam, dalam rangkaian pertandingan pekan kedua belas, sehingga ia kini hanya berjarak satu langkah dari menyamai rekor sebagai pencetak gol terbaik sepanjang sejarah kompetisi tersebut.

Gol penyerang gaek itu tercipta pada menit ke-26, setelah wasit menunjuk titik penalti untuk Al-Taawoun, dan Hamdallah mengeksekusinya dengan sukses, memberi timnya keunggulan dalam laga tersebut, serta menambah satu gol baru ke dalam catatan golnya yang gemilang di lapangan-lapangan Saudi.

Dengan gol ini, Hamdallah meningkatkan koleksinya menjadi 160 gol di Liga Roshn, sehingga ia terus mengejar pemain Suriah Omar Al-Soma, legenda Al-Ahli, yang bertengger di puncak daftar pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah kompetisi dengan koleksi 161 gol, yang berarti penyerang Maroko itu hanya membutuhkan satu gol lagi untuk menyamai rekor tersebut.

Penyerang Al-Taawoun itu menempati posisi kedua dalam daftar pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah, setelah ia berhasil terus menggoyang gawang dengan kostum timnya saat ini, sehingga ia berada di ambang pencapaian baru yang bisa menempatkannya di puncak daftar, jika ia mencetak satu gol lagi dalam laga-laga mendatang.

Hamdallah menjalani perjalanan panjang di Liga Roshn dengan membela empat klub, di mana ia mencetak 77 gol bersama Al-Nassr, 52 gol dengan kostum Al-Ittihad, dan 27 gol bersama Al-Shabab, sebelum menambahkan empat gol ke dalam koleksinya bersama Al-Taawoun hingga saat ini.

Sementara Omar Al-Soma semakin dekat kehilangan takhta bersejarahnya, Hamdallah kini hanya berjarak satu gol dari menyamainya, dalam persaingan mencetak gol yang memberi nilai tambah pada laga-laga mendatang penyerang Maroko itu, setelah impian untuk menyendiri di puncak daftar pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah menjadi lebih dekat dari sebelumnya.