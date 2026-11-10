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Video: "Sang diktator telah tiba", bocah mempermalukan Mbappe di pemusatan latihan Prancis!

K. Mbappe
Real Madrid
France
Prancis

Candaan tak berdosa

Dalam momen lucu yang tak terduga, seorang anak kecil mencuri perhatian dari Kylian Mbappe di dalam pemusatan latihan timnas Prancis, setelah melontarkan candaan tak terduga yang kembali menghidupkan sebuah julukan yang sempat memicu kontroversi besar belakangan ini.

Mbappe kembali ke Prancis untuk bergabung dengan pemusatan latihan tim nasional selama jeda internasional, di mana ia menjalani sesi latihan bersama "Les Bleus" kemarin, Senin, di tengah suasana penuh antusiasme dan antisipasi.

Ketika penyerang Real Madrid itu sedang berfoto kenang-kenangan dengan salah satu suporter cilik, seorang anak lain dari kerumunan memanggilnya berkali-kali sambil berkata: "Sang diktator telah tiba".

Ucapan yang dilontarkan sebagai candaan akrab dan disebarkan oleh sejumlah media Prancis ini langsung disambut dengan senyuman oleh sang pemain, yang menghadapi situasi tersebut dengan sportivitas tinggi dan tidak menunjukkan sedikit pun rasa terganggu, bahkan ikut tertawa bersama para suporter.

Pertandingan berikutnya
ITA

ITA

UEFA Nations League A

12 Nov 2026

FRA

FRA

RMA

RMA

LaLiga

21 Nov 2026

CEL

CEL

Kalimat ini mengingatkan kembali pada julukan "diktator" yang dilontarkan kepada sang pemain baru-baru ini, yang sempat menimbulkan ketegangan diplomatik dan media dengan China belakangan ini, sebelum julukan tersebut kembali muncul, kali ini dari mulut seorang anak yang polos, dan dalam suasana yang sepenuhnya ceria.

Momen spontan ini mencerminkan suasana santai di dalam skuad timnas Prancis, yang tengah bersiap menjalani dua laga berikutnya di UEFA Nations League melawan Italia dan Turki.

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