Video: Sami Al-Jaber: Arab Saudi Kesulitan di Posisi Ini

Sami Al-Jaber, mantan bintang timnas Arab Saudi, menilai bahwa Arab Saudi mengalami kekurangan yang jelas di posisi penyerang tengah, sembari menjelaskan bahwa kekurangan tersebut terlihat saat menghadapi Kuwait.

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Timnas Arab Saudi meraih kemenangan sulit atas Kuwait, kemarin Rabu (1-0), pada laga pembuka Piala Teluk 27, di mana pertandingan tersebut menyaksikan penampilan yang biasa-biasa saja dari Abdullah Al-Hamdan, penyerang Arab Saudi.

Sami Al-Jaber mengatakan dalam pernyataannya melalui program "Nadina": "Arab Saudi saat ini kehilangan penyerang mematikan yang piawai mencetak gol dan memanfaatkan peluang, berbeda dengan sebelumnya".

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Ia menambahkan: "Saat ini kami memiliki para penyerang dengan level tertinggi di Liga Arab Saudi, tetapi mereka adalah pemain asing, dan nama-nama lokal tidak mampu menampilkan level yang dibutuhkan".

Ia melanjutkan pembicaraannya: "Namun yang terpenting adalah bahwa timnas Arab Saudi meraih kemenangan pada laga melawan Kuwait yang menyaksikan lahirnya banyak bintang seperti Hammam Al-Hammami".

Ia menutup: "Arab Saudi tampil dengan semangat yang berbeda dan sangat istimewa, tetapi timnas Kuwait memainkan pertandingan bertahan yang hebat, dan saya jelas menghormati timnas kami yang berhasil menutup celah di kedalaman pertahanan".







